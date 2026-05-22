La autopsia de las elecciones de 2024 de los demócratas culpa a la campaña de Biden por no lograr establecer a Harris

La autopsia de las elecciones de 2024 de los demócratas culpa a...

El Comité Nacional Demócrata publicó el jueves un informe que examina lo que salió mal para los demócratas y la entonces vicepresidenta Kamala Harris en su derrota en las elecciones de 2024 frente al presidente Donald Trump.

El informe, realizado por el consultor demócrata Paul Rivera y fuertemente disputado por el DNC, ha sido un punto de tensión durante meses dentro del partido. El presidente del DNC, Ken Martin, inicialmente retrocedió en sus planes de hacerlo público, diciendo que sería una distracción para mirar hacia adelante.

A principios de este mes, ABC News informó sobre la frustración de muchos donantes demócratas con el liderazgo de Martin, incluyendo su falta de voluntad para publicar el informe.

“Después de las grandes victorias demócratas de noviembre pasado, no quería crear una distracción, pero al no publicar el informe, terminé creando una distracción aún mayor”, dijo Martin en un comunicado el jueves. “Por eso, pido sinceras disculpas”.

El documento alega que la campaña del ex presidente Joe Biden no preparó a Harris para el éxito.

ABC News se comunicó con un portavoz de Harris para hacer comentarios sobre el informe. Un portavoz de Biden declinó hacer comentarios.

El informe afirma que los demócratas no proporcionaron un mensaje lo suficientemente fuerte sobre por qué Trump no debería haber sido reelegido como presidente y que la campaña de Harris confió demasiado en que Trump “era inaceptable”, en lugar de argumentar por qué Harris debería ser elegida. También señala que la campaña de Harris no hizo suficiente alcance a votantes rurales o “irregulares”, dándolos por sentado de manera efectiva.

La auditoría también afirma que Harris tuvo un desempeño peor en comparación con Biden entre los hombres jóvenes latinos y negros porque Harris dio por sentado a esos votantes mientras que “la campaña de Harris parece haberse centrado fuertemente en las mujeres”.

El informe también afirma que los demócratas tienen un mensaje inconsistente sobre los problemas y no planificaron adecuadamente durante la campaña, lo que ha llevado a una división donde medidas que tratan de temas apoyados por los demócratas (como el acceso al aborto) han pasado “en estados donde los demócratas siguen excluidos de los cargos estatales. Esta divergencia significa que el Partido y nuestros candidatos han perdido la confianza de los votantes”.

Martin dijo que estaba publicando el informe “tal como lo recibimos” y que “no cumple con mis estándares, y no cumplirá con sus estándares, pero estoy haciendo esto porque la gente necesita poder confiar en el Partido Demócrata y en nuestra palabra”.

En cada página del informe, hay una nota que dice, “Descargo de responsabilidad: Este documento refleja las opiniones del autor, no del DNC. El DNC no recibió la información subyacente, las entrevistas o los datos de respaldo de muchas de las afirmaciones contenidas aquí y por lo tanto no puede verificar independientemente las afirmaciones presentadas”.

El informe no discute el papel que la guerra entre Israel y Gaza pudo haber tenido en la elección, ni siquiera mencionando a los dos países por su nombre, a pesar de reclamos anteriores de grupos externos de que la autopsia se demoró debido a lo que encontraron sobre los votantes que se alejaban de los demócratas debido al manejo de Biden de la guerra.

El informe también afirma que los anuncios del ataque de la campaña de Trump que presentaban el apoyo de Harris a los derechos de las personas transgénero fueron efectivos durante la campaña de 2024, haciendo eco de informes anteriores que apuntaban a que los anuncios tuvieron un impacto perjudicial para Harris.

La sección de conclusiones del informe no está presente, ya que la anotación del DNC dice que “la sección no fue proporcionada por el autor”. También hay múltiples errores, según el DNC y la revisión de ABC News, que van desde errores de ortografía, números incorrectos y ejemplos de supuestos errores de campaña que el DNC dice que están contradichos por informes públicos.

El estado del informe en sí ha recibido críticas de los demócratas.

“Creo que el informe es un desastre. Lo único peor que el informe que explica que el partido está equivocado en política es la aparición de incompetencia en evaluar lo que salió mal en 2024”, dijo una fuente que trabaja en política demócrata a ABC News.

“Esta autopsia, y el debate de meses sobre siquiera publicar el informe, es una broma desmoralizadora”, escribió en un comunicado el ex vicepresidente del DNC David Hogg, quien dejó el comité el año pasado tras chocar públicamente con Martin, pidiendo la renuncia de Martin.

CNN fue el primero en informar sobre la publicación del informe.