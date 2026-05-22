¡ESTA NOCHE! UFC BJJ 8: Musumeci vs Dantzler | Tarjeta de pelea completa, hora de inicio y cómo mirar

Doble cartelera del campeonato

UFC BJJ 8 alcanza su punto máximo con un par de enfrentamientos por campeonato que aumentarán las apuestas dentro de UFC APEX. Con el oro en juego en las divisiones de peso gallo masculino y femenino, el evento cierra con dos explosivas peleas por el título que podrían remodelar el panorama del lucha de élite.

Evento principal: Campeonato de peso gallo

En la atracción principal de la noche, el rey del peso gallo Mikey Musumeci regresa para defender su título contra el peligroso retador Kevin Dantzler en una batalla por el campeonato de tres asaltos. Ampliamente considerado como uno de los luchadores técnicamente más dotados del planeta, Musumeci aporta su precisión característica y su ritmo implacable a un enfrentamiento que tiene todos los ingredientes para un clásico. Frente a él se encuentra Dantzler, una amenaza de sumisión comprobada con un juego de guardia hábil y de alto nivel capaz de crear caos desde cualquier posición. Con estilos contrastantes y la presión del campeonato chocando, los fanáticos pueden esperar una guerra táctica y tensa por el cinturón.

Evento co-principal: Campeonato de peso gallo femenino

El evento co-estelar ve a la campeona de peso gallo femenino Cassia Moura poner su título en juego contra la siempre peligrosa Sabrina Gondim. Conocidos por sus enfoques agresivos y su constante búsqueda de sumisiones, ambos atletas prosperan en intercambios de alta presión y rara vez dejan los combates en manos de los jueces. Con el oro del campeonato en juego y ninguno de los competidores dispuesto a dar un paso atrás, se espera que este enfrentamiento ofrezca acción ininterrumpida y momentos destacados de principio a fin.