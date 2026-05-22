Harbaugh: Gigantes no seguros de cuándo regresará Nabers

EAST RUTHERFORD, N.J. — Los New York Giants no saben cuándo el receptor estrella Malik Nabers volverá de lo que el entrenador John Harbaugh dijo el jueves que era una lesión de rodilla “no tan simple”.

Nabers se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha en septiembre. Se sometió a la cirugía original, que incluyó una reparación completa del menisco, varias semanas más tarde. Recientemente se requirió una segunda cirugía para quitar tejido cicatricial que estaba causando rigidez.

Los Giants tienen la esperanza pero la incertidumbre de si regresará para la Semana 1. Inician su temporada en un juego de “Sunday Night Football” el 13 de septiembre contra los Dallas Cowboys en el Estadio MetLife.

“Está en medio de eso. Es algo muy difícil, es un ligamento cruzado anterior, y lo que sea más que tenía en esa rodilla”, dijo el entrenador John Harbaugh después de la tercera práctica de actividad organizada de su equipo. “No es una rodilla simple, ¿sabes? Entonces, está en la difícil lucha de eso, digamos. Así que está luchando a través de ello, y está aquí todos los días trabajando duro en ello.

“Imposible de predecir. Quiero decir, el objetivo es comenzar la temporada y salir ahí en algún momento del campamento de entrenamiento. Ese sería el objetivo, y veremos qué sucede.”

Al igual que la mayoría de los jugadores lesionados de los Giants, Nabers no estuvo en la práctica del jueves. Sin embargo, ha estado en el edificio rehabilitando la rodilla esta semana.

Harbaugh y los Giants han sido menos optimistas sobre el regreso de Nabers en los últimos meses. Originalmente, pensaron que podría estar listo para el inicio del campamento de entrenamiento. Ahora, parece que ese barco ya ha zarpado. Parece que tienen los dedos cruzados por la Semana 1.

“Si está ahí fuera, genial. Si no está ahí fuera, genial. Sabes, estaremos listos de todos modos”, dijo Harbaugh. “Pero sé que está luchando como loco para hacer su mejor esfuerzo para estar ahí fuera, y está con los chicos todos los días.”

Nabers, de 22 años, se espera que sea el receptor número 1 de los Giants y la opción principal para el mariscal de campo Jaxson Dart, quien se encuentra sin dos de sus principales objetivos esta primavera. Darius Slayton también está fuera después de una cirugía de músculo central. Harbaugh dijo el jueves que la expectativa es que Slayton esté listo para el inicio del campamento de entrenamiento.

Los Giants tuvieron varios receptores rotando con el primer equipo en las OTAs. Entre ellos estaban los recién fichados Darnell Mooney y Calvin Austin III y la selección de tercera ronda Malachi Fields.

Pero ninguno es igual a Nabers, quien tuvo una temporada de novato récord en 2024 después de ser seleccionado con la sexta selección de LSU. Atrapó un récord del equipo de 109 pases para 1,204 yardas y siete touchdowns.

Nabers jugó solo en cuatro juegos la temporada pasada. Ha tenido que lidiar con la parte mental de su rehabilitación y recuperación que no ha ido exactamente según lo planeado.

“No puedo hablar por él, pero creo que probablemente es la primera vez que se lastima así, ¿sabes?” dijo Harbaugh. “Y mi experiencia con los jugadores es que la primera vez que tienen una lesión seria, ya sabes, es duro. Duro porque … es nuevo para él. Es un proceso difícil, así que nuestro trabajo es mantenernos cerca de él y estar con él, y su trabajo es, ya sabes, confiar y trabajar duro. Y está haciendo su trabajo, los entrenadores y médicos están haciendo su trabajo. Él regresará.”