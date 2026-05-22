Sadiq Khan desata fila con la Met tras bloquear acuerdo de inteligencia artificial de £50 millones con Palantir.

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha bloqueado un acuerdo de 50 millones de libras con la controversial empresa tecnológica estadounidense Palantir por parte de la Policía Metropolitana, desatando una amarga disputa entre el alcalde y Scotland Yard.

Después de que la mayor fuerza policial del Reino Unido acordara utilizar la tecnología de inteligencia artificial de Palantir para automatizar el análisis de inteligencia en investigaciones criminales, Khan intervino, citando “preocupaciones serias” sobre cómo se había negociado el acuerdo.

La oficina del alcalde dijo que hubo una “violación clara y grave” de las reglas de contratación y afirmó que la policía solo había considerado seriamente a un proveedor (Palantir).

Pero después de que The Guardian informara sobre la decisión, Scotland Yard criticó el bloqueo como “decepcionante”, diciendo que sin nueva tecnología tendría que reducir el número de oficiales, lo que a su vez afectaría la capacidad de la fuerza para mantener seguro a Londres.

El trato habría sido el más grande de Palantir en la policía británica, después de otros valorados en 330 y 240 millones de libras con el NHS Inglaterra y el Ministerio de Defensa.

La disputa se ha avivado por el hecho de que Khan ha dejado claro anteriormente que los londinenses solo querían ver dinero público pagado a empresas que “compartan los valores de nuestra ciudad”.

La fila surge en medio de una creciente oposición pública al uso de servicios de Palantir por parte del estado británico, una empresa cofundada por el multimillonario tecnológico partidario de Donald Trump, Peter Thiel, y que también presta servicios al ejército israelí y a las operaciones de control de inmigración ICE del presidente de Estados Unidos.

El mes pasado, su director ejecutivo, Alex Karp, publicó un manifiesto en el que elogiaba los beneficios del poder estadounidense e insinuaba que algunas culturas eran inferiores a otras, en lo que un diputado llamó “las divagaciones de un supervillano”.

La Oficina del Alcalde para Asuntos Policiales y Criminales (Mopac), que debe aprobar contratos grandes, vetó el acuerdo citando la falta de aprobación de Scotland Yard para su estrategia de contratación.

En una carta al comisionado de la Met, Mark Rowley, la subalcaldesa de Khan para la policía y los asuntos criminales, Kaya Comer-Schwartz, dijo: “No se me ha proporcionado ninguna explicación aceptable para esta falla, que considero una violación clara y grave de los requisitos procesales aplicables”.

Dijo que el proceso había creado “riesgos legales y de reputación” para Scotland Yard y el alcalde y señaló que la Met originalmente tasó el contrato entre 15 y 25 millones de libras al año, colocando el trato propuesto en el extremo superior de ese rango.

“La decisión de Mopac es decepcionante”, dijo un portavoz de la Met. “Necesitamos modernizarnos y utilizar la mejor tecnología disponible. Debemos poder innovar a un ritmo más rápido que los estados hostiles y los criminales organizados. Por ahora, esta decisión nos impide utilizar tecnología ya disponible para el MoD, el NHS y otras fuerzas policiales”.

La Met se enfrenta a un déficit de financiamiento de 125 millones de libras en el próximo año y 1,150 recortes de empleo. Scotland Yard dijo que “sin una nueva tecnología, entregada con rapidez, nos veremos obligados a tomar decisiones difíciles adicionales que no pueden evitar reducir el número de oficiales, afectando nuestro servicio a Londres y nuestra capacidad para mantener segura la capital”.

El portavoz del alcalde respondió que las restricciones presupuestarias ajustadas hacen “aún más importante que se sigan procesos sólidos al otorgar contratos tan grandes como 25 millones de libras al año”, agregando que el público esperaría un escrutinio completo para saber si dichos contratos ofrecen una buena relación calidad-precio.

Chi Onwurah, presidenta del Comité de Ciencia y Tecnología de los Comunes, elogió la decisión del alcalde, diciendo: “Me complace que los procesos de contratación estén siendo revisados por el Ayuntamiento mientras busca abordar el problema de la dependencia de los proveedores y la dependencia de un pequeño número de proveedores estadounidenses”.

La disputa ha arrojado nueva luz sobre el historial de Palantir al ganar contratos públicos en el Reino Unido. Scotland Yard nombró anteriormente a Palantir en un contrato mucho más pequeño para utilizar inteligencia artificial para monitorear el comportamiento del personal en un intento de erradicar a los oficiales corruptos. Este contrato se otorgó directamente, sin publicidad ni competencia abierta, porque su valor estaba justo por debajo del umbral de 500,000 libras requerido para la aprobación del Ayuntamiento.

Khan dijo el jueves: “En términos generales, lo que estás permitiendo es que estas empresas privadas casi tengan un líder en pérdidas, por lo que te dan un buen trato o algo por nada durante un corto período de tiempo [y] puedes volverte dependiente de ellas”.

En 2023, el director de compras del gobierno expresó preocupaciones a Palantir sobre la práctica de ofrecer servicios públicos de forma gratuita o a un costo nominal para obtener una posición comercial.

Donald Campbell, director de abogacía de la campaña de equidad tecnológica Foxglove, dijo: “Palantir es conocido por su enfoque de ‘conquistar y expandir’, en el que gana pequeños contratos o incluso ofrece servicios gratuitos al principio, para luego utilizar esos contratos para desempeñar un papel mucho más amplio en nuestros servicios públicos”.

Dijo que Khan había “visto a través de esta práctica y la ha detenido – al tiempo que destaca con razón las preocupaciones de los londinenses sobre el historial ético de Palantir”.

Scotland Yard insistió en que había llevado a cabo la contratación “diligentemente” utilizando el marco de servicios comerciales de la corona – una lista de contratistas aprobados por el gobierno que incluye a Palantir. El Ayuntamiento dijo que esto no permitía ofertas de proveedores que no fueran los seleccionados por la Met basándose en su evaluación de escritorio (Palantir).

No parece haber ningún bloqueo en que Palantir pueda licitar por un contrato futuro, y Mopac dijo que quería trabajar con la Met en un nuevo plan de contratación. Scotland Yard dijo que “seguirá explorando todas las vías para resolver este problema rápidamente”.

Un portavoz de Palantir dijo que su software ya había ayudado a varias fuerzas policiales inglesas, incluyendo la identificación de 1,000 mujeres en Bedfordshire cuyas parejas tenían antecedentes de violencia doméstica en un solo año; llevar ante la justicia a una banda criminal en Luton que había robado 700,000 libras de cajeros automáticos; y ayudó a Scotland Yard a abordar la corrupción y criminalidad grave dentro de su fuerza, bajo un pequeño contrato piloto que utilizó inteligencia artificial para detección.

“Estamos orgullosos de ese trabajo y estamos listos para seguir apoyando a las fuerzas del orden en todo el Reino Unido”, dijeron.

Martin Wrigley, miembro del Partido Liberal Demócrata del Comité de Selección de Ciencia y Tecnología de los Comunes, dijo que estaba “encantado” con la decisión del Ayuntamiento.

“Obtener otro contrato sin competencia habría sido una vergüenza”, dijo Wrigley. “Palantir ha fallado en cumplir sus promesas en demasiados proyectos. Comprar proyectos a través de pruebas gratuitas y luego redactar las especificaciones del contrato debería ser prohibido en la contratación gubernamental”.

El movimiento de Khan será un golpe para los esfuerzos del gobierno laborista para utilizar la inteligencia artificial para mejorar la policía. En enero, la ministra del Interior, Shabana Mahmood, instó a la policía a “aumentar el uso de la inteligencia artificial” y adoptar la tecnología “a ritmo y escala”.