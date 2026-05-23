Live Nation llega a un acuerdo con los patrimonios de 2 mujeres asesinadas por un hombre armado en el festival Beyond Wonderland.

Live Nation ha llegado a acuerdos por muerte injusta con familiares de dos mujeres que fueron asesinadas en el festival de música Beyond Wonderland en Washington hace tres años cuando un especialista del Ejército en servicio activo presuntamente abrió fuego bajo los efectos de hongos alucinógenos.

En un aviso presentado ante el Tribunal Superior del Condado de King y obtenido por Rolling Stone, los abogados de los familiares de las víctimas Brandy Escamilla y Josilyn Ruiz dicen que las herencias han “resuelto y solucionado todas las reclamaciones” antes de un juicio que estaba programado para comenzar el próximo mes. Los términos del acuerdo no fueron revelados.

“Las familias Escamilla y Ruiz han acordado resolver sus reclamaciones contra Live Nation. Después de casi tres años desde la muerte de Brandy y Jocelyn, esto brinda cierto sentido de cierre para estas familias afligidas. La cantidad del acuerdo es confidencial”, dice Spencer Lucas, quien representó a los familiares, a Rolling Stone. (Los abogados de Live Nation no respondieron a una solicitud de comentarios el viernes).

Live Nation todavía enfrenta reclamos de una co-demandante, Lily Luksich, quien asistió al festival con el presunto tirador, James Kelly. Según documentos judiciales, Luksich dice que no sabía que Kelly tenía armas en su camioneta cuando condujeron varias horas hasta el Gorge Amphitheatre, al este de Seattle. Alega que la seguridad del festival no realizó una búsqueda adecuada a Kelly y su vehículo en busca de armas y drogas antes de permitirle ingresar al camping.

En un informe de juicio presentado esta semana, Live Nation argumenta que Kelly “ocultó una bolsa de hongos alucinógenos en su ropa interior para evitar ser detectado por la seguridad del concierto” y que tanto él como Luksich no buscaron ayuda en las estaciones de primeros auxilios del concierto cuando presuntamente sufrió una mala reacción a las drogas. Una vez que la pareja regresó a su campamento cercano, el informe dice que Kelly sacó un arma de fuego de su camioneta y supuestamente disparó a dos mujeres que se acercaban, Escamilla y Ruiz, matándolas sin previo aviso.

Luego, Kelly arrastró a Luksich por el camping mientras disparaba al personal de seguridad hasta que llegaron a un campo adyacente, según la presentación judicial. Supuestamente disparó a Luksich dos veces antes de ser herido por la policía. Más tarde, Kelly le dijo a la policía que pensaba que “el mundo iba a terminar” y que necesitaba proteger a Luksich y llegar a sus familias, señala el informe de juicio de Live Nation.

Kelly, quien se enlistó en enero de 2021 y estaba sirviendo en la Base Conjunta Lewis-McChord, fue trasladado de la Cárcel del Condado de Grant a confinamiento previo al juicio militar en febrero de 2026 y enfrenta varios cargos de asesinato, intento de asesinato, violencia doméstica y delitos de drogas bajo el Código Uniforme de Justicia Militar, informó el Columbia Basin Herald.

El abogado de Luksich, Tom Gahan, dice que él y su cliente “están felices de que los demandantes de la herencia hayan encontrado cierto grado de justicia con el acuerdo contra Live Nation y los otros acusados”. Dice que las reclamaciones de Luksich no han sido resueltas y que un juicio está programado para comenzar el 1 de junio.

“Esperamos un juicio público que exponga la negligencia por parte de Live Nation y sus contratistas que llevó a este tiroteo horroroso”, dice en un comunicado compartido con Rolling Stone. “El jurado aún escuchará sobre las decisiones de Live Nation de ignorar sus propias políticas con respecto a las búsquedas de armas y su absoluta dependencia de un equipo de seguridad canino insuficiente, mal capacitado e inexperto como la única capa de seguridad encargada de mantener seguros a miles de asistentes de festival pagando. Previsiblemente, no pudieron hacerlo, y una combinación de drogas y armas dentro del lugar llevó a resultados extraordinariamente trágicos.”