Se necesitan dos: el rapero Rob Base muerto a los 59

Rob Base murió el viernes (22 de mayo) justo días después de cumplir 59 años. La familia del rapero de “It Takes Two” anunció en su cuenta de Instagram que el nativo de Harlem, que formaba la mitad del dúo Rob Base & DJ E-Z Rock, falleció tras una batalla privada contra el cáncer.

“Hoy, compartimos la triste noticia de que la leyenda del hip hop Rob Base falleció pacíficamente el 22 de mayo de 2026, rodeado de su familia después de una batalla privada con el cáncer”, comenzó la declaración.

La familia del rapero continuó: “La música, la energía y el legado de Rob ayudaron a dar forma a una generación y trajeron alegría a millones en todo el mundo. Más allá del escenario, fue un padre amoroso, un hombre de familia, amigo y fuerza creativa cuyo impacto nunca será olvidado. Gracias por la música, los recuerdos y los momentos que se convirtieron en la banda sonora de nuestras vidas. Descansa en Paraíso, Rob Base. 18 de mayo de 1967 – 22 de mayo de 2026”.

Rob Base y DJ E-Z Rock, amigos de la infancia, alcanzaron la fama a finales de la década de 1980, y su éxito llegó en 1988 con “It Takes Two” a través de Profile Records, que llegó al top 40 del Billboard Hot 100, alcanzando el puesto número 36 y pasando 16 semanas en la lista. El éxito cruzado está certificado como platino por la RIAA.

The Black Eyed Peas sampleó “It Takes Two” para su éxito en el top 10 del Billboard Hot 100, “Rock That Body”, y el sencillo también fue utilizado en varias películas como Love & Basketball, The Proposal, Iron Man 2, The Disaster Artist, Hey Arnold! La película y formó parte de una estación de radio en el videojuego de 2004 Grand Theft Auto: San Andreas.

“Get on the Dance Floor”, que sampleó a The Jacksons, encabezó la lista de canciones Dance Club de Billboard. Rob y E-Z Rock regresaron al Hot 100 por segunda y última vez con “Joy and Pain”, que alcanzó el puesto número 58 en julio de 1989.

El dúo de Harlem lanzó dos álbumes juntos con “It Takes Two” en 1988 y “Break of Dawn” en 1994. Base lanzó un álbum en solitario en su carrera, que llegó en 1989 con “The Incredible Base”. DJ E-Z Rock murió en 2014 debido a complicaciones relacionadas con la diabetes, mientras que Base continuó su legado musical en los años posteriores.

Incluso amplió su alcance en Hollywood, donde fue productor ejecutivo de la película de terror “Urban Flesh Eaters” en 2025. La declaración pública final de Rob Base llegó a principios de esta semana cuando celebró su 59 cumpleaños con una publicación en Instagram el 18 de mayo. “Feliz 59 cumpleaños para mí. Dios, gracias por permitirme ver otro año”, escribió.