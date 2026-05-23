Rami Malek llora durante los 8 minutos de ovación de pie en Cannes por el drama gay The Man I Love de Ira Sachs

Rami Malek derramó una lágrima mientras absorbía el amor en el Palais por su emotiva interpretación en “The Man I Love” de Ira Sachs, que recibió una ovación de pie de ocho minutos el miércoles en Cannes. La película es notablemente una de las dos producciones estadounidenses en competencia por la Palma de Oro en el festival de este año (la otra es “Paper Tiger” de James Gray, protagonizada por Adam Driver, Miles Teller y Scarlett Johansson).

“Esta es una película sobre lo que podemos aportarnos mutuamente a través del arte, del amor, del dolor, de la memoria”, dijo Sachs después de la proyección. “Y espero que haya algunos recuerdos que compartamos de esta noche para el festival y nuestro amor por el cine”.

Dirigida por Sachs, quien coescribió el guion con su colaborador frecuente Mauricio Zacharias, “The Man I Love” está ambientada en la ciudad de Nueva York a finales de la década de 1980, donde un icono del mundo del teatro, Jimmy (Malek), confronta su mortalidad tras ser diagnosticado con SIDA. La sinopsis dice: “Ante la muerte que le espera, su sed por vivir y crear, por desear y amar una última vez, es más fuerte que cualquier otra cosa”. La película también se describe como una “fantasía musical de una ciudad bajo presión”.

Junto a Malek en la película aparecen Tom Sturridge, Rebecca Hall y Ebon Moss-Bachrach. “The Man I Love” marca el regreso de Ira Sachs a la competencia en Cannes luego de su drama de 2019 “Frankie”, protagonizado por Isabelle Huppert. El cineasta está más asociado con el Festival de Sundance, donde se estrenaron muchas de sus películas recientes como “Passages” y “Peter Hujar’s Day”.

En cuanto a Malek, quien ganó el Oscar al mejor actor por su interpretación de Freddie Mercury en “Bohemian Rhapsody”, el drama de Sachs marca su primera vez como protagonista de una película de competencia en Cannes. Malek participó en dos películas el año pasado, “Nuremberg” y “The Amateur”, y tuvo un pequeño papel de reparto en “Oppenheimer” en 2023.