Un joven de 14 años asesinado, otro adolescente en estado crítico después de un truco de surf en el metro del puente de Williamsburg

Un niño de 14 años ha muerto y un joven de 18 está luchando por su vida después de que un truco de surf en el metro se volviera trágico en el puente de Williamsburg el viernes por la noche.

El dúo en busca de emociones fuertes fue descubierto inconsciente en las vías de la línea J/M alrededor de las 6:50 p. m., según la policía.

El adolescente más joven murió como resultado de heridas consistentes con una caída.

El surfista mayor fue trasladado de urgencia al Hospital Bellevue en estado crítico.



Un niño de 14 años ha muerto y un joven de 18 está luchando por su vida después de que un truco de surf en el metro se volviera trágico en el puente de Williamsburg. Robert Mecea para el New York Post

El presidente de NYC Transit, Demetrius Crichlow, dijo en un comunicado que el incidente “es desgarrador y sabiendo que viajar fuera de los trenes va a terminar trágicamente, es incomprensible, y me duele como padre, que siga sucediendo”.

“Estoy implorando a las familias, amigos, maestros y otras personas que entren en contacto con adolescentes involucrados en estas maniobras suicidas que los detengan”, continúa el comunicado.

El puente de Williamsburg es conocido por ser peligroso entre los surfistas del metro.

En octubre pasado, una niña de 12 años de Brooklyn murió en un accidente de surf en el metro, una reminiscencia de los acontecimientos del viernes.



Dos trenes J, el puente de Williamsburg al fondo.

Zemfira Mukhtarov publicaba con frecuencia sus aventuras que desafían a la muerte en TikTok y, según se informa, estaba obsesionada con la búsqueda de emociones.

Fue encontrada muerta en el puente de Williamsburg.

“Siempre estoy trabajando y no sé qué está haciendo ella ni a qué hora”, dijo a The Post su afligida madre Nataliya Rudenko, de Ucrania.

“Una vez la vi en lo alto del puente de Williamsburg, [pretending to] sostenga nuestra ciudad en su mano”.