SpaceX lanza su cohete más grande en un vuelo de prueba desde Texas

SpaceX ha lanzado su Starship más grande y poderosa hasta el momento, una versión mejorada en la que la NASA confía para llevar astronautas a la luna. El mega cohete rediseñado hizo su debut dos días después de que el CEO de SpaceX, Elon Musk, anunciara que la empresa iba a salir a bolsa. Despegó desde el extremo sur de Texas el viernes, llevando 20 satélites simulados de Starlink que fueron liberados a mitad del vuelo de una hora que se extendió hasta la mitad del mundo. La nave espacial alcanzó su destino final, el Océano Índico, a pesar de algunos problemas con los motores, antes de que estallara en llamas al impactar. Esa última parte no fue inesperada, según SpaceX.

Musk lo describió como un lanzamiento y aterrizaje “épicos”. “Hicisteis un gol por la humanidad”, les dijo a su equipo a través de X.

Fue el 12º vuelo de prueba del cohete que Musk está construyendo con el objetivo final de llevar personas a Marte. Pero primero viene la luna y el programa Artemis de la NASA.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, voló para el lanzamiento, diciendo que Starship estaba ahora un paso más cerca de la luna.

El último de los antiguos Starships que surcaban el espacio despegó en octubre. El Starship de tercera generación de SpaceX, una versión mejorada llamada V3, se elevó desde una nueva plataforma de lanzamiento en Starbase, cerca de la frontera mexicana. Problemas de última hora con la plataforma frustraron el intento de lanzamiento del jueves por la noche.

SpaceX esperaba evitar los fuegos artificiales que experimentó durante los lanzamientos consecutivos el año pasado, cuando las explosiones en el aire hicieron llover escombros sobre el Atlántico. Los vuelos anteriores también terminaron en llamas.

No hubo bola de fuego esta vez hasta el final. La nave espacial descendió verticalmente al Océano Índico aparentemente bajo pleno control, luego se volcó e se incendió.

Mientras el despegue mismo salió bien, no todos los motores se encendieron cuando el propulsor intentaba un retorno controlado. La nave espacial también tuvo que conformarse con menos motores, pero siguió su rumbo hacia el este 120 millas (193km) arriba. Un par de Starlinks modificados, equipados con cámaras, que fueron eyectados de Starship proporcionaron breves vistas de la nave en vuelo, un hecho notable.

Con 124 metros de largo, el modelo más reciente es ligeramente más grande que las líneas de Starship anteriores y tiene más empuje de los motores.

El propulsor renovado cuenta con menos pero más grandes y fuertes aletas de rejilla para dirigirlo de nuevo a la Tierra después del despegue, y una línea de transferencia de combustible más grande y resistente para alimentar los 33 motores principales. Esta línea de combustible es del tamaño del impulso de lanzamiento de la primera etapa del Falcon 9 de SpaceX. La nave espacial de aspecto retro, de acero inoxidable, también tiene más de todo, más cámaras y más potencia de navegación y computación, así como conos de acoplamiento para futuros encuentros y misiones lunares.

Se espera que Starship sea completamente reutilizable, con gigantescos brazos mecánicos en las plataformas de lanzamiento para atrapar las etapas del cohete en su regreso. Pero en esta última prueba, nada iba a ser recuperado. El Golfo de México marcó el final del camino para el propulsor de la primera etapa rediseñado, y el Océano Índico para la nave espacial y sus demostraciones satelitales.

La NASA está pagando a SpaceX miles de millones de dólares, y también a la empresa Blue Origin de Jeff Bezos, para proporcionar los aterrizadores lunares que se utilizarán para llevar a los astronautas de Artemis a la luna.

Las dos compañías están compitiendo por ser las primeras. Mientras que Starship ha llegado a los límites del espacio en múltiples vuelos que duraron una hora como máximo, el Blue Moon de Bezos aún no ha despegado, aunque un prototipo se está preparando para un lanzamiento lunar más adelante este año.

La NASA está siguiendo el exitoso sobrevuelo lunar de abril con cuatro astronautas a bordo con una prueba de acoplamiento en la órbita terrestre planeada para el próximo año. Para esa misión Artemis III, los astronautas practicarán el acoplamiento de su cápsula Orion con Starship, Blue Moon o ambos.

Artemis IV, un aterrizaje lunar de dos astronautas, podría seguir tan pronto como 2028 usando ya sea Starship o Blue Moon, cualquiera que sea el aterrizador más seguro y lista primero. Será el primer aterrizaje lunar de la NASA con tripulación desde el Apollo 17 de 1972. La meta esta vez es una base lunar cerca del polo sur lunar, con astronautas además de robots.

SpaceX ya está tomando reservas para vuelos privados a la luna y Marte en Starship.

El primer turista espacial del mundo, el empresario estadounidense Dennis Tito, y su esposa se apuntaron hace tres años y medio para un vuelo alrededor de la luna. El momento es incierto.

Esta semana, otro turista espacial adinerado, el inversor en bitcoins de origen chino Chun Wang, anunció que volaría a Marte en la primera misión interplanetaria de Starship. Wang anteriormente fletó un vuelo polar de SpaceX en una cápsula Dragon el año pasado y, junto con su tripulación seleccionada, se convirtió en el primero en orbitar sobre los polos norte y sur.

No se reveló el precio ni la fecha de su crucero a Marte.