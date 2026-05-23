Cada instalación de salud dijo que estaban llenas: temor a que la propagación del Ébola en la RDC esté cobrando impulso

Las advertencias de grupos de ayuda y trabajadores de la salud en la República Democrática del Congo han sido contundentes, sus llamados a la acción internacional coordinada apasionados.

A medida que el país se tambalea ante el regreso del virus del Ébola, crece la preocupación de que su frágil sistema de salud luche por hacer frente a un brote que los expertos dicen que va mucho más allá del número de casos confirmados.

“La rapidez con la que se está propagando este brote de Ébola es muy preocupante”, dijo Rose Tchwenko, directora del país en la República Democrática del Congo de la ONG Mercy Corps, el jueves. “El riesgo de una mayor propagación es real, y se necesita urgentemente más apoyo regional y mundial”.

Hama Amado, coordinador de campo en la ciudad de Bunia para el grupo de ayuda Alima, advirtió que el virus está cobrando impulso y propagándose en muchas áreas. “Todos deben movilizarse”, dijo a Associated Press el mismo día. “Todavía estamos lejos de decir que la situación está bajo control”.

Ha pasado una semana desde que la RDC reportó su 17º brote de Ébola, una enfermedad viral con una tasa de mortalidad de entre aproximadamente el 25% y el 90% que se propaga a través de fluidos corporales o materiales contaminados y causa daño a los órganos, deterioro de los vasos sanguíneos y a veces sangrado interno y externo grave.

Casi 750 casos sospechosos y 177 muertes sospechosas se han registrado desde que la primera víctima conocida murió en Bunia, la capital de la provincia de Ituri en el noroeste del país, el 24 de abril. Los dolientes lo tocaron durante un funeral en la cercana localidad de Mongbwalu, y el virus se propagó desde allí.

Los hospitales y otras instalaciones de salud se han visto rápidamente abrumados. Trish Newport, gerente del programa de emergencia de Médicos Sin Fronteras, dijo que un equipo identificó casos sospechosos durante el fin de semana en el hospital Salama de Bunia pero no encontró una sala de aislamiento disponible en la zona. “Cada centro de salud al que llamaron dijo: ‘Estamos llenos de casos sospechosos. No tenemos espacio'”, dijo en redes sociales. “Esto te da una idea de lo caótico que está en este momento”.

Varios factores están obstaculizando la respuesta humanitaria, incluida la cepa del virus, para la cual no hay tratamiento ni vacuna aprobados, la ubicación remota y marcada por conflictos del brote, y las costumbres funerarias locales en conflicto con las prácticas estrictas de control de enfermedades. Todo esto se da en el contexto de grandes déficits en los presupuestos de ayuda, impulsados en gran parte por la decisión de la administración Trump de recortar la ayuda extranjera.

Según un estudio del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a principios de este año, más de la mitad de las instalaciones de salud encuestadas en las provincias de Kivu del Norte y del Sur, donde también se han reportado casos, sufrieron daños físicos o destrucción y cerca de la mitad reportaron salidas significativas de personal desde enero de 2025 debido a conflictos e inseguridad.

Dos incidentes esta semana dejaron al descubierto algunos de los factores que agravan la situación. El martes, al menos 17 personas murieron en un ataque del grupo militante ADF en varias aldeas cerca de la ciudad de Mambasa en Ituri. “Estamos enfrentando una doble guerra: una de armas y otra del brote de enfermedades”, dijo Zawadi Jeanne, una mujer de la localidad que perdió a su hermano y tío en un ataque de ADF hace un mes.

El jueves, una multitud incendió un centro de tratamiento en Rwampara, cerca de Bunia, después de que las autoridades se negaron a entregarles el cadáver de una víctima que querían enterrar ellos mismos.

El proceso de entierro de los cuerpos, que puede ser altamente contagioso, lo manejan las autoridades para contener la enfermedad, pero algunas familias prefieren los entierros tradicionales, que implican lavar y tocar el cuerpo y en brotes anteriores se ha demostrado que son factores clave en la propagación de la enfermedad. El incidente subrayó la lucha que enfrentan las autoridades en la RDC para hacer cumplir los entierros seguros.

Batakura Zamundu Mugeni, un jefe local de costumbres que estuvo presente en la escena en Rwampara, dijo a Agence France-Presse que las autoridades estaban trabajando con funcionarios de salud para rastrear a cualquier paciente que haya huido, así como a los contactos. Culpo a los disturbios a “jóvenes que no entienden la realidad de la enfermedad”.

El viernes, la provincia prohibió los velorios y dijo que los entierros ahora deben ser realizados solo por equipos especializados. También prohibió el transporte de cadáveres por vehículos no médicos y limitó las reuniones públicas a un máximo de 50 personas.

Las instrucciones de evitar el contacto físico en general se ven obstaculizadas por una fuerte cultura de expresar afecto a través del contacto. “Vivimos en una sociedad donde darse la mano está en el menú todos los días”, dijo Jackson Lubula, residente de Bunia. “Con esta enfermedad, todo es posible. Un pequeño error te puede costar caro, así que decidí lavarme las manos con jabón después de cada saludo”.

Informes de las áreas afectadas se suman a la impresión de que el virus se ha estado propagando desapercibido. Una evaluación rápida de necesidades realizada por ActionAid en las áreas de Bunia, Nizi y Nyankunde encontró que casi un tercio de las escuelas habían registrado al menos un caso sospechoso de Ébola o un contacto cercano.

La gente en Rwampara dijo que la enfermedad llegó de repente y que los síntomas iniciales fueron confundidos con enfermedades como la malaria. Botwine Swanze, que perdió a su hijo, dijo a un reportero de Associated Press: “Me dijo que le dolía el corazón. Luego empezó a llorar por el dolor. Luego comenzó a sangrar y a vomitar mucho”.

La Dra. Núria Carrera Grañó, clínica del CICR que ha brindado servicios en dos brotes de Ébola anteriores, describió la situación en la RDC como una crisis humanitaria, política y de seguridad que resulta de eventos acumulativos y desafortunados.

Dijo que los encargados de responder deberían utilizar lecciones de los brotes anteriores sobre la importancia de la cooperación internacional y la coordinación. “No tenemos tiempo que perder”, dijo.

Para controlar el brote, el gobierno de la RDC está trabajando con médicos que tienen experiencia en el manejo de la enfermedad.

El Dr. Richard Kojan, clínico de cuidados intensivos de Alima que ha brindado servicios en varios brotes de Ébola, dijo que hay muchas similitudes entre ese brote y este, incluido el descubrimiento tardío, recursos insuficientes para responder y la falta de una vacuna al principio.

“El brote está fuera de control”, dijo desde Kinshasa, la capital de la RDC, a principios de esta semana antes de un viaje a Ituri para apoyar a sus colegas en el terreno.

Ante la falta de una vacuna y tratamiento aprobado para la cepa de virus Bundibugyo, Kojan dijo que los médicos estaban trabajando para optimizar el estándar de cuidados intensivos para los pacientes y establecer vigilancia y rastreo de contactos para casos sospechosos.

“Si son admitidos en el centro de tratamiento temprano, la carga viral será baja en sus muestras, y luego con cuidados optimizados, tendrán una alta probabilidad de sobrevivir”, dijo.

El equipo de Alima también está desplegando una unidad de tratamiento portátil llamada Cube, una estructura de plástico transparente que permite la interacción entre pacientes y sus familiares y médicos sin la necesidad de usar equipo de protección personal. Kojan ideó el concepto después de su experiencia con el Ébola en el brote de 2014-16.

A medida que el virus se propaga, un número creciente de personas en Bunia descubre que tienen amigos y familiares que han sido víctimas, alimentando su ansiedad.

“La simple idea del nombre ‘Ébola’ me asusta”, dijo Jeanne, que tiene un sobrino en un centro de salud en Rwampara. Pero se mantiene optimista.

“Dios es quien sabe lo que viene”, dijo. “Me digo a mí misma que la enfermedad se propagará pero no a un nivel alarmante. Solo podemos esperar lo mejor”.