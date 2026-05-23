Pep Guardiola: La salida del Manchester City a través de los ojos de los fans rivales

Liverpool fan Josh Sexton se puede encontrar en medios como The Anfield Wrap. Llega un momento en el que tu némesis de toda la vida dice que es hora de seguir adelante y realmente te sientes un poco triste al respecto. Se siente como si se estuviera cerrando un capítulo del fútbol inglés. De hecho, llegué a gustarme bastante Guardiola, un sentimiento facilitado por el hecho de que Liverpool se negó a ser competencia para su equipo esta temporada. Entre su política compasiva y sus cada vez más divertidas ruedas de prensa, el hombre que se convirtió en la pesadilla de nuestra existencia ha comenzado a parecer mucho más simpático. El elemento de respeto siempre estuvo presente. Sí, hay algunas salvedades sobre el éxito del City, pero hay muy pocas dudas sobre la grandeza de Guardiola como entrenador. Después de que Jurgen Klopp dejara Anfield en 2024, parecía natural que el hombre con el que se enfrentó durante tantos años se fuera poco después. La verdad es que los estándares que establecieron esos dos entrenadores distorsionarían nuestra percepción de cómo debería lucir un total normal de puntos para ganar un título. Arsenal ha superado a Guardiola en la Premier League esta temporada, pero lo han hecho con un máximo de 85 puntos, una caída de los días en los que Liverpool y City se empujaban mutuamente hacia totales de más de 90 puntos. Liverpool se ha alejado esta temporada, pero la partida de Guardiola significa que la barrera de entrada para una carrera por el título probablemente no sea tan alta. Por lo tanto, los seguidores del Liverpool deberían estar tranquilos de que el regreso a la cima no está muy lejos, especialmente con un grupo tan talentoso de jugadores. Es posible que no volvamos a ver esos niveles de 2018-2022 por un tiempo, aunque por eso siempre – al menos en parte – tendremos que agradecer a Guardiola.