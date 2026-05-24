Ver a Neil Young tocar After the Gold Rush y Heart of Gold en su primera aparición en vivo de 2026

Neil Young canceló todas sus fechas de conciertos de 2026 a principios de este año y ha mantenido un perfil público bastante bajo, pero reapareció el 22 de mayo para un sorprendente set acústico en el concierto benéfico del 90 cumpleaños de David Suzuki, que se celebró en el Teatro Queen Elizabeth de Vancouver.

Young tocó “After the Gold Rush” y “Heart of Gold”, marcando su primera actuación en vivo de cualquier tipo desde el concierto benéfico de Painted Turtle el 25 de octubre de 2025.

David Suzuki es un destacado activista ambiental canadiense, ex presentador de “The Nature of Things” de CBC, autor de 55 libros y profesor emérito en la Universidad de British Columbia. Bruce Cockburn, Tara Cullis, Jane Fonda, Al Gore, Rick Hansen, Chantal Kreviazuk, Janelle Lapointe, Sarah McLachlan y Danny Michel también participaron en su concierto de cumpleaños, que recaudó fondos para la Fundación David Suzuki.

Young es un defensor de la obra de David Suzuki desde hace mucho tiempo. En noviembre de 2014, actuó en una parada de Vancouver de su gira Blue Dot, compartiendo el escenario con Barenaked Ladies, Margaret Atwood y Wanting Qu. Esa noche interpretó “Human Highway”, “Pocahontas” y “Who’s Gonna Stand Up?”.

En febrero, Young canceló una gira planificada por Europa con Chrome Hearts y el invitado especial Elvis Costello. “He decidido tomar un descanso y no estaré de gira por Europa en esta ocasión”, escribió. “Gracias a todos los que compraron entradas. Lamento decepcionarlos, pero este no es el momento. Me encanta tocar en vivo y estar con ustedes y Chrome Hearts. AMOR Neil que estén bien”.

Recientemente terminó de trabajar en un nuevo LP, “Second Song”, que grabó con Chrome Hearts en los estudios Shangri-La de Rick Rubin en Malibú, California. En abril, Young escribió que el álbum incluye tres canciones inéditas de sus archivos que escribió en 1963. Sin embargo, a principios de este mes, declaró que solo eran dos canciones de archivo y provienen de 1964.

El calendario de conciertos de Young sigue vacío, pero el beneficio anual Farm Aid se llevará a cabo el 26 de septiembre. Aún no han anunciado un elenco o incluso una ubicación, pero Young ha tocado casi todos desde su fundación en 1985, solo quedándose en casa en 2021 y 2022 debido a preocupaciones sobre la propagación de Covid en eventos en vivo.

El 29 de mayo, Young y Chrome Hearts lanzarán el álbum en vivo “As Time Explodes”. Documenta su gira mundial de 2025 y presenta “Vampire Blues”, “Like a Hurricane”, “Ohio”, “Cortez The Killer” y muchos otros clásicos.