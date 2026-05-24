Carter detiene la charla de la grieta de los Gigantes sobre la política de Dart…

El aparente conflicto político dentro del equipo de los New York Giants fue desmentido por el linebacker Abdul Carter el sábado, despejando las especulaciones en torno a las opiniones políticas del mariscal de campo Jaxson Dart. Dart, titular de segundo año de los Giants, presentó al presidente Donald Trump en un mitin el viernes en el Rockland Community College en Suffern, Nueva York. El evento era en apoyo al congresista de Nueva York Mike Lawler, aproximadamente a 35 millas al noroeste de la ciudad de Nueva York. “¡Qué honor, qué privilegio estar aquí! Y sin más preámbulos, estoy agradecido, honrado y complacido de presentar al 45º y 47º presidente de los Estados Unidos de América, presidente Donald J. Trump”, dijo Dart antes de dar paso al exmandatario. La aparición de Dart en el evento llevó a Carter, linebacker externo de segundo año, a responder en redes sociales temprano el sábado. Luego del impacto que generó su publicación, Carter agregó más tarde en el día: “¡JD6 y yo estamos bien! Hablamos como hombres anteriormente. Ustedes pueden quedarse con sus narrativas”. La participación de Dart y su interacción captaron la atención de otros compañeros de equipo. El receptor abierto Darius Slayton desmintió una falsa acusación de comentarios racistas hechos por Dart en el pasado. El liniero ofensivo Jermaine Eluemunor respondió a un reportero del área de Boston que sugería que las opiniones políticas de Dart estaban dividiendo al vestuario. Los Giants acababan de concluir sus primeras tres prácticas voluntarias de la actividad organizada del equipo el jueves. Se encuentran en la Fase 3 de su programa de la temporada baja. “El vestuario está bien”, escribió Eluemunor. “Enfoquémonos en Nueva Inglaterra”. Dart, de 23 años, aceptó recientemente la invitación para presentar a Trump en el evento en apoyo a la campaña de reelección de Lawlor en la zona. Tanto Dart como Carter fueron las dos selecciones de primera ronda de los Giants el año pasado. Carter fue la tercera elección proveniente de Penn State, y Nueva York intercambió para seleccionar a Dart en la posición No. 25 de Ole Miss. Se espera que ambos sean jugadores fundamentales para los Giants ahora y en el futuro. Carter registró 43 tacleadas y cuatro capturas como novato. Dart tuvo un récord de 4-8 como titular, lanzando 15 touchdowns y cinco intercepciones. También logró nueve touchdowns terrestres, el segundo más en la era moderna para un mariscal de campo novato.