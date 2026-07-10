Colonia de escritores de la showrunner Mara Brock Akil anuncia cohortes para residencias de verano y otoñales de 2026

El Writers’ Colony de la showrunner Mara Brock Akil ha presentado dos nuevas cohortes para 2026. La programación comenzó el 10 de junio para la sesión de verano y comenzará el 2 de septiembre para la sesión de otoño.

La residencia de guionistas de tres meses se basa en el vecindario de West Adams en Los Ángeles, al lado de la empresa de producción story27 de Brock Akil. Durante el programa, cada escritor seleccionado trabaja en talleres de guiones y tiene conversaciones con profesionales del entretenimiento para prepararse para carreras en la industria.

Cada cohorte consta de cuatro escritores emergentes. En el Colony, las cohortes participarán en talleres, construirán relaciones orientadas a la carrera y presentarán ideas a otros escritores. Brock Akil en la actualidad está supervisando la serie de Netflix “Forever”. Su extenso currículum en TV y cine incluye las series “Girlfriends”, “The Game” y “Being Mary Jane”.

La cohorte de verano incluye a Nicole Schwegman, ex comandante de la Armada de los Estados Unidos y funcionaria de prensa de la Casa Blanca, quien recientemente trabajó como asistente de showrunner en “Watson” (CBS); Spencer Jamison, cineasta y becario del Laboratorio de Episodios Independientes del Cine de 2026; Nagee Brown, escritor y productor; y Justin Casselle, galardonado escritor y director.

La cohorte de otoño está compuesta por Charlie T. Savage, veterano de la Marina y cineasta; Malia Dawkins Jennings, escritora que trabajó en la temporada 2 de “Iyanu: Child of Wonder”; Leland Hall, cineasta y ex ejecutivo de HBO; y Shay Ball, ex profesional de las finanzas.

“Apoyar a la próxima generación de narradores sigue siendo el corazón del Writers’ Colony. Cuando los escritores tienen el espacio y el apoyo para profundizar en su oficio, suceden cosas extraordinarias. Ver a cada cohorte crecer en sus voces y encontrar su lugar en esta industria es lo que impulsa todo lo que hacemos”, dijo la fundadora del Writers’ Colony, Mara Brock Akil.

Las cohortes anteriores del Writers’ Colony incluyeron a Duran Jones, Dorado Quick, Shahari Moore y Sunny Dae. La cohorte de primavera de 2026 incluyó a Jordan Rock, Domonic Diaz-Smith, Porscha Williams y Corinthian Maldonado.