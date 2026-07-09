Justin Bieber se ha agregado al elenco lleno de estrellas de artistas en el partido final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, para su primer espectáculo de medio tiempo. Tendrá lugar en el Estadio de Nueva York Nueva Jersey el 19 de julio.

“La Copa Mundial de la FIFA reúne al mundo de una manera en la que nada más puede. Estoy agradecido de ser parte de este espectáculo de medio tiempo, y aún más agradecido al saber que ya está ayudando a ampliar el acceso a la educación para niños de todo el mundo”, dijo Justin Bieber en un comunicado.

El espectáculo de medio tiempo beneficiará al Fondo de Educación Global Ciudadana de la FIFA, que busca recaudar $100 millones para proporcionar a niños de todo el mundo un acceso ampliado a la educación y al fútbol. Ya ha recaudado más de la mitad de esa cantidad y continúa avanzando hacia su objetivo con $1 de cada boleto vendido para los partidos siendo donado durante todo el torneo.

Bieber se une a los artistas anunciados previamente Madonna, Shakira y BTS para ser el acto principal del Espectáculo de Medio Tiempo de la Final de la Copa Mundial de la FIFA, que está siendo producido por Global Citizen en asociación con Live Nation y Done + Dusted. También aparecerán Burna Boy; Gustavo Dudamel; y PS22 Chorus, un coro compuesto por alumnos de cuarto y quinto grado de una escuela primaria pública en Staten Island, con la participación de Coldplay. El espectáculo, que está curado por Chris Martin de Coldplay como parte de su papel continuo como curador internacional del Festival Global Citizen, se espera que dure 11 minutos.

“Cuando se trata de lo que el mundo necesita, no hay nada más importante que la educación. Estamos orgullosos de tener a Justin Bieber uniéndose a Madonna, Shakira y BTS para ser el acto principal del Espectáculo de Medio Tiempo de la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en apoyo al Fondo de Educación Global Ciudadana de la FIFA y nuestra misión de ampliar el acceso a una educación de calidad y oportunidades futbolísticas para los niños de todo el mundo”, dijo Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en un comunicado. “Burna Boy, Gustavo Dudamel y PS 22 Chorus ft. Coldplay también se unirán y desempeñarán un papel clave en transmitir un mensaje poderoso de unidad y esperanza a miles de millones de personas en todo el mundo.”

[Nota de contexto: Justin Bieber se une a una lista de artistas destacados para actuar en el espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Nueva York Nueva Jersey. El espectáculo tiene como objetivo recaudar fondos para proporcionar educación y oportunidades de fútbol a niños de todo el mundo.]

[Nota de verificación de datos: Esta noticia describe la participación de Justin Bieber en el espectáculo de medio tiempo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde se recaudarán fondos para el Fondo de Educación Global Ciudadana de la FIFA.]