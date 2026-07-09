Nuevo spin

Summer House se dirige hacia el norte.

La exitosa serie de realidad de Bravo, que concluyó su décima temporada el mes pasado, tendrá su propio spinoff Summer House Canadá, anunciado por NBCUniversal el 9 de julio.

La serie, que se estrenará en 2027, se filmará en Muskoka, Ontario, una ciudad vacacional junto al lago fuera de Toronto, y se emitirá en Hayu, la plataforma internacional de streaming de realities de NBCUniversal.

La temporada inaugural “reunirá a un grupo de amigos que escapan a una casa compartida los fines de semana de verano”, según la descripción de la red. “Conocido por sus extensas cabañas frente al agua y su animada escena social, Muskoka sirve de escenario mientras las relaciones, carreras y vidas personales chocan”.

“Estamos emocionados de llevar esta adaptación del destacado formato de Summer House al mercado”, dijo Hendrik McDermott, Director Gerente, Director Internacional al Consumidor en NBCUniversal, en un comunicado el 9 de julio, “y Muskoka ofrece el escenario canadiense perfecto e icónico para presentar Summer House Canadá y aprovechar el impulso de la franquicia”.

Erin Haskett, Presidenta y Productora Ejecutiva en Lark Productions de Vancouver, añadió: “Summer House se ha convertido en una querida franquicia global conocida por sus amistades auténticas, grandes personalidades y los momentos inolvidables que surgen al pasar un verano juntos. Estamos emocionados de ampliar eso al llevar la experiencia del verano canadiense a los fanáticos de todo el mundo”.