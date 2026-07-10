Noticias de transferencia de Brentford: Callum Wilson firma por Bees después de la salida del West Ham

Brentford han fichado al exdelantero inglés Callum Wilson con un contrato de 12 meses.

Wilson era agente libre tras su salida del London Stadium tras el descenso del club de la Premier League.

La llegada del jugador de 34 años se produce después de que Jaidon Anthony llegara procedente del Burnley., externo esta semana.

El jefe de los Bees, Keith Andrews, dijo que Wilson es un “muy buen fichaje” que tiene “la inteligencia para marcar goles” y “experiencia en el campo de entrenamiento”.

Proporciona competencia al internacional brasileño Igor Thiago, quien el club insiste en que no está a la venta a ningún precio a pesar de los informes de este verano que sugieren que ofertas de £ 80 o £ 90 millones podrían tentar a Brentford.

“Callum es alguien con quien todos estarán familiarizados. Ha sido un goleador de la Premier League durante mucho tiempo”, dijo Andrews.

“Nos da más opciones en esa zona del campo y ayudará a Igor Thiago y Kaye Furo con la experiencia que tiene”.

Wilson tiene mucha experiencia en la Premier League, ya que jugó para West Ham, Newcastle United y Bournemouth en la máxima categoría. También ganó nueve partidos internacionales con Inglaterra entre 2018 y 2023, anotó dos goles y participó en la Copa del Mundo de 2022.

Marcó siete goles en 32 partidos con el West Ham la temporada pasada.

A Wilson también se le ha vinculado con un regreso al club de su infancia, el Coventry City, que regresa a la máxima categoría por primera vez en 25 años después de ganar el campeonato la temporada pasada.