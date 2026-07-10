Copa del Mundo 2026: Francia Increíble pretende eclipsar glorias anteriores

Antes del partido contra Marruecos, el ex delantero inglés Ian Wright calificó al equipo de Deschamps como “uno de los favoritos más claros para un torneo de la Copa del Mundo que he visto”. Después de una victoria dominante en Boston, en la que Francia tuvo 22 intentos en comparación con los cinco de Marruecos, quienes tuvieron su único disparo a puerta en el minuto 83, Wright siguió impresionado. “Es difícil ver la debilidad”, dijo Wright. “Si España avanza, tienen la calidad para tal vez pasar por encima de ellos y tal vez la velocidad de Lamine Yamal para intentar castigarlos, pero Francia luce imponente. Luego tienes la brillantez individual”. Además de Mbappé y Dembélé, Francia también cuenta con muchas más opciones ofensivas en su plantilla, incluidos Michael Olise del Bayern de Múnich, la pareja del París St-Germain Bradley Barcola y Desire Doue, Rayan Cherki del Manchester City y el delantero del Crystal Palace Jean-Philippe Mateta. En el otro extremo, Francia solo ha concedido dos goles en seis partidos, uno al final en una victoria por 3-1 sobre Senegal y uno en la victoria por 4-1 sobre Noruega, aunque un equipo que había descansado a la mayoría de su once inicial al ya clasificarse para la fase eliminatoria. “Francia tiene más marchas que dar”, dijo el ex capitán del Manchester United, Roy Keane. “Francia fue mucho mejor en todos los aspectos del juego, pero no significa que no puedan ser vencidos. Francia está en un gran momento. Tienes a tus jugadores ofensivos marcando goles y a tus jugadores individuales pasando a la defensa contraria. Cualquier oportunidad de vencer a Francia tienes que marcar el primer gol. Incluso si consiguen el primer gol, los equipos tienen que ir por ellos, y ellos te destrozarán por diversión”.