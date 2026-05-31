Exclusivo | Un asesino en serie mexicano puede ser responsable del acoso y asesinato de mujeres en una popular ciudad turística, dice un político

Un político mexicano está haciendo sonar la alarma sobre un posible asesino en serie que acecha a mujeres en la ciudad turística de Puerto Vallarta… y posiblemente más allá.

El recuento de cadáveres ha aumentado a siete mujeres asesinadas en todo el estado de Jalisco y un detalle escalofriante vincula al menos dos o posiblemente tres de los casos: casi les arrancaron la blusa.

Yussara Canales, legisladora estatal que representa al distrito 5 de Puerto Vallarta, dijo a The Post el jueves que la evidencia reunida por la Fiscalía General del Estado de Jalisco revela un patrón inquietante.

Yussara Canales reveló un vínculo inquietante en varios casos. CGLPV â€“ Trabajo propio

Pero teme que los funcionarios estén restándole importancia deliberadamente para proteger la imagen del lugar turístico antes de la Copa del Mundo. Puerto Vallarta, que se hizo famoso como puerto de escala en el exitoso programa de televisión de las décadas de 1970 y 1980, “The Love Boat”, se encuentra a sólo 52 minutos por aire de Guadalajara, que albergará cuatro partidos de la Copa Mundial en junio.

“Esto parece ser un denominador común entre los feminicidios que han ocurrido recientemente”, dijo Canales durante un receso de una sesión legislativa. “Fue este detalle específico el que inicialmente llevó a sospechar de un asesino en serie”.

Dos mujeres no identificadas fueron encontradas muertas con días de diferencia. Una mujer con una blusa azul, que se cree que tiene unos 30 años, fue encontrada muerta en la avenida Víctor Itiburde, cerca del rancho El Pirulá, el 10 de mayo, con el cuerpo en decúbito supino y con cortes en ambas muñecas.

Cinco días después, una mujer con una blusa negra, de entre 35 y 40 años, fue encontrada muerta cerca del exclusivo resort de 4,5 estrellas Hyatt Ziva Puerto Vallarta, mostrando signos de un golpe en la cabeza y habiendo estado muerta durante varias horas. Ninguna mujer ha sido identificada.

“En todos los casos, las blusas de las víctimas estaban levantadas”, dijo Canales. “En dos, posiblemente tres, de los casos, sus blusas fueron encontradas en esta posición elevada”.

Tres mujeres fueron asesinadas recientemente en Puerto Vallarta. Arterra/Universal Images Group vía Getty Images

A pesar del supuesto patrón, la fiscalía estatal concluyó el miércoles que no había ningún vínculo entre esos asesinatos y la muerte de Elizabeth Galindo, de 25 años, quien fue reportada como desaparecida en el Estado de México el 29 de abril y encontrada muerta el 21 de mayo en Puerto Vallarta con múltiples signos de violencia y hematomas en el rostro.

Canales no se lo cree. Ella cree saber por qué los funcionarios descartan tan rápidamente la teoría de un asesino en serie.

“Déjenme decirles por qué creo que lo hicieron: porque, lamentablemente, esta noticia está en los titulares internacionales. Está dejando a nuestra ciudad portuaria en muy mala situación”, afirmó.

Puerto Vallarta está a 52 minutos de vuelo de la capital de México, Guadalajara, que albergará partidos de la Copa Mundial en junio. AFP vía Getty Images

“Tal vez esta sea la forma que tiene la Fiscalía de tratar de contrarrestar toda la notoriedad negativa que actualmente está recibiendo nuestro municipio”.

Cinco mujeres fueron asesinadas en Puerto Vallarta en los primeros cinco meses de 2026, en comparación con solo tres homicidios de mujeres en todo el año pasado.

Otros asesinatos de este año incluyen: una mujer de 73 años fue asesinada a puñaladas dentro de su casa el 20 de enero por su hijo de 47 años, quien luego se suicidó.

El cuerpo de la desaparecida Kitzia Montes, de 29 años, fue encontrado el 31 de marzo al costado de una carretera en el municipio de Autlán de Navarro.

El 23 de abril, una mujer de 50 años fue asesinada a tiros a plena luz del día mientras conducía su motocicleta.

Y el martes, la doctora Dalia Cortés, de 43 años, fue encontrada muerta a puñaladas dentro de su casa en Zapotiltic por su hijo de 13 años. Supuestamente fue asesinada por un exnovio que fue arrestado el viernes.

“Creo que esto es algo que nos pone muy en alerta, algo que nos obliga a las mujeres a ser mucho más cautelosas y, lamentablemente, a vivir con miedo”, dijo Canales.