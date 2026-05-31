El PSG gana títulos consecutivos de la Liga de Campeones después de la victoria en los penaltis contra el Arsenal

alternar título Denes Erdòs/AP

BUDAPEST, Hungría – Ganar la Liga de Campeones fue tan lindo que el Paris Saint-Germain tuvo que hacerlo dos veces.

El PSG se proclamó campeón de Europa consecutivo al vencer 4-3 al Arsenal en los penales en una dramática final en Budapest que terminó 1-1 después de la prórroga el sábado.

“Es increíble”, dijo el capitán Marquinhos. “Desde el primer día de esta temporada, el entrenador dijo que es difícil ganar, y ganar dos veces es aún más difícil. Así que todos teníamos que volver al trabajo. Esa era la mentalidad”.

El defensa del Arsenal Gabriel Magalhaes disparó el último penalti de su equipo por encima del larguero para darle al PSG la victoria en los penales.

El gigante francés es sólo el segundo equipo que retiene el trofeo en la era moderna después del rey de Europa de todos los tiempos, el Real Madrid.

Luis Enrique ganó tres veces como entrenador y ha moldeado un equipo que es simplemente demasiado bueno incluso para lo mejor que el continente tiene para ofrecer. Eso incluye a un equipo del Arsenal que ganó la Premier League la semana pasada y encabezó la primera etapa de la Liga de Campeones con un récord ganador perfecto, terminando 10 puntos y 10 lugares por delante del PSG.

Eso importó poco en el Puskas Arena cuando el PSG reafirmó su condición de fuerza dominante en el fútbol europeo.

“Es aún más especial porque sabíamos antes del partido lo difícil que sería”, dijo Luis Enrique. “Creo que es merecido durante toda la temporada, incluso si la final estuvo muy igualada”.

Después de demoler al Inter de Milán 5-0 en la final del año pasado, el PSG enfrentó a un enemigo más duro cuando el Arsenal se mantuvo firme y confió en la mejor defensa de la competencia.

El PSG dominó la posesión pero creó poco después de irse atrás con un gol de Kai Havertz en el minuto seis. Fue necesario un penalti de Ousmane Dembélé a los 65 minutos para igualar el marcador y llevar la final a la prórroga por primera vez en 10 años.

Entrenador del PSG en compañía de élite

Al remontar, Luis Enrique logró lo que su buen amigo Pep Guardiola no pudo después de ganar la Liga de Campeones en Barcelona y Manchester City. Luis Enrique se unió a Carlo Ancelotti, Bob Paisley, Zinedine Zidane y Guardiola en un grupo de entrenadores de élite con al menos tres Copas de Europa.

El próximo objetivo será emular los tres seguidos del Madrid con Zidane entre 2016 y 2018. Y con una alineación titular en Budapest con una edad promedio de menos de 24 años, Luis Enrique ha construido un equipo que tiene potencial para dominar durante años.

“Es una locura, es una locura. Primero vamos a disfrutarlo, y después vamos a trabajar y trabajar de nuevo porque queremos más. Tenemos mucha hambre. Somos un equipo joven y sabemos que somos muy ambiciosos. Así que la próxima temporada tenemos que volver a hacerlo”, dijo Désiré Doué a la emisora ​​TNT Sports.

Después de esperar 22 años para recuperar el trofeo de la Premier League, la espera del Arsenal en Europa continúa.

Este fue su partido número 226 en la Copa de Europa o la Liga de Campeones sin levantar el trofeo. Ningún otro equipo ha jugado tantos sin salir campeón.

“Primero hay que pasar por ese dolor, digerirlo y luego convertirlo en combustible y mejorar y alcanzar un nivel diferente porque exigirá un nivel diferente con la calidad que hay en Europa”, dijo el técnico Mikel Arteta.

“Quiero felicitar al PSG porque, en mi opinión, es el mejor equipo del mundo. Lo que son capaces de hacer con el balón, acciones individuales, no lo había visto (antes)”.

Arsenal cómodo defendiendo

Hubo momentos en los que parecía que la racha de derrotas del Arsenal en la Liga de Campeones iba a romperse. Especialmente cuando el PSG parecía tan falto de ideas después de ir perdiendo con el gol tempranero de Havertz.

Al anotar tan temprano, se marcó la pauta y el Arsenal se sintió cómodo sentado y absorbiendo la presión. El PSG tuvo dificultades para encontrar espacios y parecía nervioso en la posesión.

En una velada que comenzó con un espectáculo previo al partido del grupo de rock The Killers que resonó en la acústica del estadio, el PSG también se desplomó un poco y solo registró un disparo a portería en la primera parte.

Se le dio el camino de regreso a la final cuando Cristhian Mosquera derribó a Khvicha Kvaratskhelia en el área y el árbitro Daniel Siebert señaló el punto.

El poseedor del Balón de Oro, Dembélé, no cometió ningún error y disparó raso hacia la izquierda mientras el portero del Arsenal, David Raya, se lanzaba en dirección equivocada.

Los fanáticos del PSG encendieron bengalas rojas, probablemente tanto en señal de alivio como de celebración.

Hubo pocas posibilidades de que el PSG ganara en el tiempo reglamentario. Kvaratskhelia pegó en el poste a los 77 después de una rápida escapada y el suplente Bradley Barcola desperdició otra oportunidad de sellar el marcador a muerte al disparar desviado.

El Arsenal estuvo limitado a un 24,7% de posesión, el nivel más bajo en una final desde que comenzaron los registros en 2004, según el proveedor de estadísticas Opta, pero el tenaz y decidido equipo de Arteta presionó al PSG hasta el final, incluso en los penales.

Eberechi Eze falló un penalti anterior para el Arsenal, pero Raya salvó un disparo de Nuno Mendes para mantener el marcador nivelado.

Lucas Beraldo convirtió el último tiro penal del PSG, por lo que Gabriel tuvo que convertir para llevarlo a la muerte súbita. Pero disparó por encima del travesaño hacia una sección de fanáticos del PSG, que estallaron en celebraciones junto con su nuevo equipo bicampeón.

Fue un espectáculo familiar cuando Marquinhos puso sus manos en el trofeo por segunda vez y lo levantó en el centro del campo mientras estallaban confeti dorado y fuegos artificiales alrededor del equipo.

El presidente francés, Emmanuel Macron, felicitó a X: “¡Una nueva estrella brilla sobre París!” y dijo a los jugadores del PSG que estaban “haciendo soñar a toda Europa. Francia está orgullosa”.