Kelsea Ballerini deslumbra con vestido transparente metalizado que deja poco a la imaginación en nuevas fotos

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Kelsea Ballerini cautivó a los fanáticos con su último look metálico transparente.

En una publicación reciente de Instagram, la cantante de country de 32 años compartió una serie de fotos que muestran a sus fanáticos lo que ha estado haciendo, y subtituló la publicación: “¡todas las cosas, todo el tiempo!”.

La presentación de diapositivas incluía fotografías de ella en el estudio, viajando con amigos, viendo un espectáculo de Broadway y comiendo “pepinillos de chicas calientes”, pero una imagen se destacó entre las demás.

Una de las fotos mostraba a Ballerini con un vestido metálico transparente de manga larga con patrones en forma de red, que dejaba visibles su sostén de color oscuro y su ropa interior de cintura alta.

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Combinó el vestido con un look de maquillaje suave y se peinó el cabello con un estilo medio recogido/medio suelto.

“Todas las fotografías de estudio. No puedo esperar a escuchar lo que estás creando”, escribió un fan en la sección de comentarios. Otro añadió: “Mírate brillando”.

Ballerini anteriormente alimentó las especulaciones de que estaba trabajando en nueva música cuando publicó un intercambio de texto entre ella y Patrick Droney, que incluía un archivo de audio titulado “Math of Us”, en el que tanto Ballerini como Patrick dijeron que estaban “muy contentos” con él.

El álbum de larga duración más reciente del cantante se lanzó en octubre de 2024 y contó con muchos grandes éxitos, como “Cowboys Cry Too” y “Baggage”. En marzo de 2025 se lanzó una adición de lujo al álbum.

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Ella fue noticia a principios de este año cuando ella y Chase Stokes rompieron por segunda vez. Inicialmente se separaron en septiembre de 2025, antes de reavivar su romance y luego terminar oficialmente en febrero.

“Todavía se aman, por eso han seguido intentando que funcione”, dijo otra fuente. Gente En el momento. “Pero sus vidas están en lugares muy diferentes en este momento. Descubrir dónde vivir y cómo fusionar realmente sus vidas ha sido difícil últimamente. Es algo en lo que han estado yendo y viniendo”, afirmó la fuente.

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“Kelsea lo ha apoyado mucho durante toda su relación, pero no ha sido correspondido, especialmente porque su carrera ha seguido creciendo”, dijo otra fuente al medio. “Se siente como si hubiera inseguridad de su parte”.

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Los fanáticos de la cantante encendieron las redes sociales cuando alimentó los rumores de trampa en la sección de comentarios del video de Ashley Cooke que presenta una canción inédita sobre un hombre con “ojos errantes”.

Ballerini comentó: “Mmmhhhmmm”, y Cooke respondió: “Lo entiendes”.