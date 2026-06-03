La defensa de Courtney Clenney inspecciona los cuchillos en el centro del caso de asesinato de la modelo OnlyFans antes del juicio: informe

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El equipo de defensa de Courtney Clenney ha inspeccionado los cuchillos en el centro de su caso de asesinato mientras la ex modelo de Onlyfans espera juicio por el apuñalamiento fatal de su novio, Christian Obumseli.

Durante una audiencia previa al juicio el lunes, los abogados de Clenney confirmaron que habían podido examinar los cuchillos involucrados en el caso, según Court TV. Sus abogados también le dijeron al juez que tienen programadas más de ocho declaraciones para los próximos días mientras se preparan para responder a las mociones previas al juicio presentadas previamente por los fiscales.

Clenney, una modelo de OnlyFans de 30 años con casi 2 millones de seguidores en Instagram, está detenida desde agosto de 2022 después de supuestamente apuñalar a su novio, Obumseli, de 27 años, en el corazón. Ha sido acusada en Miami de asesinato en segundo grado por apuñalamiento en 2022.

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Un médico forense dijo que la herida de cuchillo que sufrió en el pecho tenía siete centímetros de profundidad.

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Inicialmente se consideró que la muerte fue en defensa propia, pero los investigadores continuaron investigando las preocupaciones expresadas por la familia de Obumseli.

En un informe policial muy redactado, los agentes dijeron que llegaron a la casa de la pareja en Miami, Florida, alrededor de las 5 de la tarde en respuesta a una llamada de agresión agravada. Se encontraron con un supervisor de recepción que los llevó al apartamento, donde la policía encontró a Obumseli con una sola puñalada en el torso.

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El médico forense del condado dijo en un informe de la autopsia que Obumseli, que trabajaba en criptomonedas, murió a causa de un fuerte golpe hacia abajo con una cuchilla que se hundió tres pulgadas en su pecho y perforó una arteria principal.

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Se espera que los fiscales dependan en gran medida de la evidencia sobre los conflictos anteriores de la pareja, mientras que la defensa ha tratado de presentar la relación como mutuamente volátil y a Clenney como alguien que temía a Obumseli en el momento del apuñalamiento.

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En el momento de su arresto, la fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle, caracterizó la muerte de Obumseli como la culminación de una “relación tempestuosa y combativa” que comenzó en noviembre de 2020.

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En un video de febrero de 2022 grabado durante un viaje a Aspen, Colorado, se ve a Clenney gritando y golpeando repetidamente a Obumseli frente a alguien que grabó el encuentro.

En el video, se escucha a la modelo culpar a Obumseli por beber, diciéndole que fue “despedido” y gritándole repetidamente que se fuera. También lo acusó de costarle dinero y coquetear con otras mujeres.

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El caso se ha retrasado repetidamente mientras ambas partes continúan litigando pruebas y completando declaraciones. El juicio de Clenney estaba previsto para el 27 de abril, pero fue pospuesto tras una solicitud conjunta de aplazamiento. Las partes ahora apuntan a un juicio de verano, potencialmente en agosto, aunque no se ha anunciado públicamente una fecha de inicio específica.

Clenney se declaró inocente y permanece encarcelado sin derecho a fianza mientras espera el juicio. Fox News Digital se comunicó con los abogados de Clenney para solicitar comentarios.

Michael Ruiz de Fox News Digital contribuyó a este informe.