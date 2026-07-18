La represión del turismo de nacimiento se expande a medida que el presidente de la Cámara plantea un caso de conspiración criminal

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El presidente de un grupo de trabajo de la Cámara de Representantes dice que las empresas que ayudan a ciudadanos extranjeros a viajar a Estados Unidos para dar a luz y que sus hijos obtengan la ciudadanía estadounidense podrían estar participando en una conspiración criminal.

El representante Brandon Gill, republicano por Texas, que preside el Grupo de Trabajo del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes para la Defensa de los Derechos Constitucionales y la Exposición de Abusos Institucionales, dijo a Fox News Digital que su panel ha citado a varias “compañías de turismo de nacimiento” mientras investiga empresas que anuncian servicios para ayudar a ciudadanos extranjeros a viajar a los Estados Unidos para dar a luz.

“En este momento, según la ley actual, el turismo de nacimiento es ilegal. No se puede ingresar a Estados Unidos con el propósito de dar a luz”, dijo Gill.

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“Y creo que hay un caso legal convincente de que estas empresas que están facilitando este proceso (facilitando que alguien entre a los Estados Unidos para dar a luz, mintiendo en sus formularios de inmigración o en sus formularios de visa) están participando en una forma de conspiración criminal, y eso es a lo que vamos a llegar al fondo”, dijo Gill.

Las regulaciones del Departamento de Estado prohíben a los ciudadanos extranjeros obtener visas de visitante cuando los funcionarios consulares determinan que su propósito principal es viajar a los Estados Unidos para dar a luz y que su hijo obtenga la ciudadanía estadounidense.

Si bien el grupo de trabajo de Gill ha estado investigando silenciosamente varias empresas desde al menos 2025, el escrutinio nacional se intensificó después de que en julio circularan fotografías de un cartel publicitario del Centro de Mujeres en el Centro Médico Regional de Mission en Mission, Texas, a tiro de piedra de Reynosa, Tamaulipas, México.

El cartel en español anunciaba un sitio web ahora desaparecido “Ten a mi bebé en Texas” y citaba a Mission Regional ofreciendo partos por $3,950 y cesáreas por $5,525. También mostraba un número de teléfono que incluía “001”, el código de país requerido para llamadas internacionales a los EE. UU.

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Desde entonces, Gill y otros han respondido a la controversia, y el estado de Texas también inició su propia investigación del hospital.

“Creo que es asombroso”, dijo Gill. Su grupo de trabajo está investigando varias operaciones similares, incluida una en Miami, y ha solicitado registros de esa empresa y de otras tres en todo el país.

Gill dijo que el turismo de natalidad es un “abuso obvio y claro” del sistema de inmigración estadounidense y de la benevolencia del pueblo estadounidense y las instituciones de la nación.

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“Nosotros somos los que a menudo terminamos pagando la cuenta de muchos de estos servicios”, dijo, argumentando que la ciudadanía por nacimiento estaba destinada a los antiguos esclavos y sus hijos cuando se ratificó la 14ª Enmienda en 1868.

“No tuvo nada que ver con hordas de extranjeros ilegales que cruzaron nuestra frontera sur y dieron a luz en Estados Unidos y utilizaron esos bebés para anclar a extranjeros ilegales en nuestro país. Y durante toda la historia de Estados Unidos, siempre hemos tenido un entendimiento muy claro de que hay ciertas personas que nacen dentro de las fronteras de Estados Unidos, dentro de las fronteras de Estados Unidos, que no son ciudadanos estadounidenses, hijos de un ejército invasor”.

Este último punto fue captado por el senador Jim Banks, republicano por Indiana, y convertido en legislación sobre la que Fox News Digital informó exclusivamente a principios de semana.

Esa propuesta codificaría la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que considera la crisis de inmigración ilegal una “invasión” y citaría la exención de ciudadanía del caso Wong Kim Ark de la Corte Suprema de 1898 para personas que no están “obligadas a rendir obediencia al soberano (gobierno de Estados Unidos) cuyos dominios están siendo invadidos”.

Gill dijo que había oído hablar del proyecto de ley de Banks, pero no lo había leído en su totalidad, pero señaló que cree que es un plan de acción “fenomenal”.

“Creo que ese es el tipo de aclaración jurídica que podría ayudarnos bastante a largo plazo”, afirmó.

“Recuerden que el objetivo es asegurar que no nos quiten el derecho de nacimiento de nuestros hijos porque los extranjeros vienen y tienen bebés en nuestro país y luego compran nuestras casas, quitan empleos estadounidenses y utilizan la asistencia social que el pueblo estadounidense está pagando”.

Gill dijo que la crisis toca el tema más importante del ciclo electoral de 2024, que consideraba la crisis de la inmigración ilegal.

“En este caso, ver a personas cruzar la frontera para que sus hijos puedan anclarse en Estados Unidos, es un abuso tan obvio del pueblo estadounidense en términos económicos, sociales y culturales. Es un riesgo enorme para la defensa nacional de Estados Unidos”.

Un portavoz de Mission Regional dijo a Fox News Digital el viernes que el hospital sigue siendo una enfermería “galardonada y sin fines de lucro” que ha estado funcionando como tal desde 1954.

“Reconocemos que una campaña de marketing muy limitada puede haber causado un malentendido involuntario y se suspendió de inmediato. La campaña tenía como objetivo resaltar los servicios disponibles para las comunidades a las que servimos y nunca tuvo la intención de fomentar ninguna actividad ilegal y Mission Regional Medical Center sigue comprometido a servir al Valle del Río Grande con integridad, compasión, transparencia y pleno cumplimiento de todas las leyes aplicables”, dijo el portavoz.

El portavoz dijo que la campaña de vallas publicitarias arrojó muy poco volumen de pacientes y ningún beneficio financiero para una comunidad que tiene una alta tasa de pacientes sin seguro y atención de maternidad limitada.

“El hospital no apoya ni facilita actividades ilegales y nunca ha operado su programa obstétrico con la intención de atraer personas que están presentes ilegalmente en los Estados Unidos, promover el turismo de nacimiento o alentar los viajes a los Estados Unidos con el fin de obtener la ciudadanía estadounidense para un niño”, añadió el portavoz.

Citando una orden separada de Austin, el portavoz dijo que el 99% de todos los pacientes hospitalizados y de emergencia que respondieron a una encuesta requerida por el estado eran residentes o ciudadanos legales de los EE. UU.

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“El turismo de nacimiento nunca debería ser un gran negocio en Estados Unidos. Esta táctica explota la ley de inmigración estadounidense, y aquellos que intencionalmente tergiversan sus intenciones de venir temporalmente a Estados Unidos están violando la ley”, dijo en mayo el representante James Comer, republicano por Kentucky, presidente del Comité de Supervisión.

Coincidiendo con el fallo de la Corte Suprema del 30 de junio que anuló la orden de ciudadanía por nacimiento de Trump, el juez Brett Kavanaugh indicó que el Congreso aún podría actuar a través de legislación. Gill, Banks y otros legisladores han dicho que planean seguir esa ruta mientras buscan restringir la ciudadanía por nacimiento.