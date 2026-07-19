Hombre acusado de delito grave por la muerte en bicicleta eléctrica de Kolby Aipa de Huntington Beach

Un hombre de Huntington Beach fue acusado el viernes por la muerte en bicicleta eléctrica del destacado surfista Kolby Aipa en agosto pasado.

La oficina del fiscal de distrito del condado de Orange acusó a Brandon Scott Soleau, de 21 años, de un delito grave de matanza vehicular con negligencia grave en relación con la muerte de Aipa, de 20 años.

Los fiscales alegan que Soleau conducía por la Pacific Coast Highway la noche del 2 de agosto de 2025, con Aipa “surfeando en el automóvil” fuera del vehículo en su bicicleta eléctrica. Soleau tenía ocho pasajeros en su Toyota Tacoma, incluidos tres en la plataforma de la camioneta, dijeron los fiscales.

Si es declarado culpable de los cargos, Soleau enfrenta una sentencia máxima de seis años en una prisión estatal, dijo la oficina del fiscal de distrito en un comunicado de prensa.

En septiembre pasado se incorporó una placa permanente en honor a Kolby Aipa en el Salón de la Fama de los Surfistas en Huntington Beach. (Don Leach / Fotógrafo del personal)

Aipa le preguntó a Soleau si podía agarrarse y “surfear en el auto” mientras Soleau conducía por una vía de servicio paralela a PCH, dijeron los fiscales, y le dieron permiso. Aipa pasó el brazo por la ventanilla abierta del pasajero mientras montaba la bicicleta eléctrica.

Los fiscales acusan a Soleau de incorporarse a PCH en dirección sur a aproximadamente 50 millas por hora, mientras un pasajero en su camioneta filmaba a Aipa. Después de más de una milla, Aipa perdió el control y cayó cerca de Seapoint Street, dijeron los fiscales.

Aipa fue llevada al Centro Médico UCI en estado crítico y murió tres días después, el 5 de agosto. La comunidad de surfistas lamentó la muerte del nieto del famoso fallecido moldeador hawaiano Ben Aipa; Kolby Aipa fue incluido póstumamente en el Salón de la Fama de los Surfistas en septiembre, uniéndose allí a su abuelo.

Los fiscales dijeron que es ilegal según el Código de Vehículos de California que alguien que conduce una bicicleta eléctrica se sujete a un vehículo en la carretera. Además, Aipa no llevaba casco.

Está previsto que Soleau sea procesado el jueves en el Centro de Justicia Stephen K. Tamura West en Westminster.

“Esta tragedia le costó la vida a un joven con todo su futuro por delante, y impactará para siempre a un joven que tendrá que vivir el resto de su vida sabiendo que mató a su amigo”, dijo el Distrito del Condado de Orange. Abogado. dijo Todd Spitzer en un comunicado. “Este es un claro recordatorio de que cada acción y cada decisión tiene una consecuencia, y en este caso el precio de esas decisiones fue la vida de un hombre de 20 años y ese es un precio que nadie debería tener que pagar”.

Soleau, graduado de Huntington Beach High, fue una parte clave de la defensa cuando el equipo de fútbol americano de Golden West College avanzó al juego de campeonato estatal de junior college en diciembre pasado, antes de caer 28-27 ante el campeón defensor San Mateo.

Brandon Soleau, un graduado de Huntington Beach High, también jugó fútbol americano en Golden West College. (Steven Sadler)

Soleau, apoyador, terminó la temporada con 103 tacleadas, tres intercepciones y dos capturas de mariscal de campo.