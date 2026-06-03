Nissan traza acuerdo para fabricar autos para Chery en su planta de Sunderland.

Nissan ha acordado considerar la producción de automóviles en el norte de Inglaterra para el fabricante chino Chery, en un movimiento que garantizaría empleos en la mayor fábrica de automóviles del Reino Unido y comenzaría la producción de automóviles chinos de mercado masivo en Gran Bretaña por primera vez.

El fabricante de automóviles japonés dijo el miércoles que había firmado un acuerdo no vinculante y que las discusiones estaban en curso sobre la fabricación por contrato de Nissan para Chery, que es propiedad en parte del estado chino.

Si el acuerdo avanza, Nissan apuntaría a comenzar a fabricar automóviles para Chery International UK en la línea de producción 1 de Sunderland en el año financiero 2027.

Chery ha introducido automóviles en el Reino Unido en los últimos meses bajo sus marcas Chery, Omoda y Jaecoo. El Jaecoo 7, un vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV) construido en China, se convirtió en el modelo más vendido en el Reino Unido en marzo.

Massimiliano Messina, presidente de varias regiones, incluida Europa, dijo: “Este es un paso importante para nuestras operaciones. Estamos ansiosos por trabajar con Chery International UK en los próximos meses para finalizar una posición que sea óptima para ambas compañías”.

La fábrica de Nissan en Sunderland es ampliamente considerada como una de las plantas más eficientes de Europa, produciendo la SUV Qashqai, la SUV crossover Juke y el Leaf eléctrico. Sin embargo, ha sufrido por la agitación en su empresa matriz japonesa y el fracaso de las ventas de automóviles europeos en recuperarse a los niveles previos a la pandemia.

Nissan está pasando por un doloroso proceso de reestructuración global, que incluye el cierre de varias plantas en Japón.

El mes pasado, la compañía consolidó la producción en Sunderland en una de sus dos líneas de fábrica. Esa medida, que no implicó una pérdida de empleos, abrió la puerta para que un entrante chino construyera en su propia línea. Al mismo tiempo, la compañía eliminó 900 empleos en toda Europa, incluyendo un pequeño número de roles de oficina en el Reino Unido.

Un acuerdo con Chery proporcionará seguridad laboral para unos 6,000 trabajadores. El sitio está operando muy por debajo de su capacidad máxima de alrededor de 600,000 automóviles: en 2025, Sunderland produjo 273,000 automóviles, una disminución del 3% respecto al año anterior.

Steve Bush, oficial nacional de Unite, un sindicato que representa a los trabajadores de Nissan, dijo: “Esta es una muy buena noticia para los trabajadores de Nissan en Sunderland y la industria automotriz del Reino Unido en general en un momento de incertidumbre para el sector. Los vehículos chinos son cada vez más visibles en las carreteras británicas, por lo que tiene sentido que los trabajadores del Reino Unido los construyan aquí también”.

El director ejecutivo de Nissan, Ivan Espinosa, dijo el año pasado que la compañía estaba considerando fabricar automóviles con Dongfeng, otro fabricante chino de automóviles.

La llegada de fabricantes chinos como una fuerza importante en la industria automotriz ha ejercido una enorme presión sobre los rivales europeos tradicionales. Los fabricantes de automóviles chinos han podido competir con los rivales europeos, especialmente en autos electrificados, debido a los grandes subsidios estatales, los menores costos laborales y la dominancia del país en la industria de baterías.

David Bailey, profesor de economía empresarial en la Universidad de Birmingham, dijo que sería “un acuerdo histórico”.

Varias otras compañías automotrices europeas también han decidido trabajar con fabricantes de automóviles chinos en lugar de intentar defender su cuota de mercado. Stellantis, propietario de marcas como Peugeot, Fiat y Vauxhall, dijo el mes pasado que produciría automóviles para Leapmotor de China en España y Ford de América supuestamente acordó vender parte de su planta en Valencia, España, a Geely.

Volkswagen también ha dicho que está abierto a trabajar con socios chinos, aunque Xiaopeng, un posible socio, dijo el mes pasado que las fábricas alemanas estaban “un poco viejas”.

Gary Lan, director ejecutivo en el Reino Unido de Omoda y Jaecoo, dijo el mes pasado que Chery quería ser uno de los tres principales fabricantes por ventas en Gran Bretaña, y dejó claro que producir vehículos en el Reino Unido estaba en su agenda en los próximos meses. Chery también ha inaugurado una sede de investigación y desarrollo para vehículos comerciales en Liverpool, en otra señal de su compromiso.

Las compañías no mencionaron si Nissan producirá automóviles híbridos o eléctricos para Chery en el Reino Unido.

El gobierno británico había planteado la posibilidad de que Jaguar Land Rover construyera autos para Chery, aunque un ejecutivo senior del mayor empleador automotriz del Reino Unido dijo que eso no estaba bajo seria consideración.