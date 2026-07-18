Político alemán dimite por polémica sobre maternidad subrogada

El político alemán de centroderecha Jens Spahn ha dimitido como líder del grupo parlamentario de la coalición gobernante del país tras ser acusado de hipocresía por haber utilizado una madre sustituta en Estados Unidos para tener un hijo.

La maternidad subrogada está prohibida en Alemania -una política respaldada por su partido Demócrata Cristiano (CDU) y, hace varios años, por el propio Spahn-, aunque criar a un niño nacido de una madre sustituta en el extranjero no lo está.

Escribió en un comunicado el sábado: “Me he dado cuenta de que mi felicidad personal -fundar una familia junto con mi marido y ser padre- no es compatible con mi cargo político”.

El canciller Friedrich Merz, líder de la CDU, calificó su decisión de “correcta” e “inevitable”.

“La credibilidad es el mayor activo en política”, escribió en las redes sociales, y dijo que comenzaría el proceso de designación del sustituto de Spahn.

El ex ministro de Salud, de 46 años, reveló a principios de esta semana que él y su esposo Daniel Funke se habían convertido en padres, y el uso de un vientre de alquiler en el extranjero provocó críticas de políticos de varios partidos, incluido el suyo.

Al anunciar su dimisión el sábado, Spahn escribió: “El acto de equilibrio entre mi decisión privada de tener un hijo mediante gestación subrogada y las comprensibles expectativas puestas en mí como presidente de nuestro grupo parlamentario ha sido mayor de lo que esperaba”, añadió.

También dijo que la “creciente implacabilidad en el discurso público” le había dado “una profunda pausa para reflexionar”.

“A pesar de toda claridad y decisión sobre los temas, mantengamos siempre un tono humano”, escribió.

Los medios alemanes informaron que Alexander Hoffmann, jefe del grupo parlamentario Unión Social Cristiana, asumiría las funciones de Spahn hasta que se eligiera un sucesor.

Hoffmann afirmó: “La decisión de Jens Spahn merece el máximo respeto”.

La CDU firmó en febrero una resolución reafirmando su apoyo a la prohibición de la maternidad subrogada. Como ministro de Sanidad en 2020, Spahn había rechazado los llamamientos del liberal FDP para que se flexibilizara la prohibición.

En 2015, escribió que “como hombre gay y cristiano, personalmente me resulta muy difícil aceptar la idea de un útero alquilado”.

La gestación subrogada en Alemania se castiga con tres años de prisión o una multa, lo que hace que la gestación subrogada en el extranjero sea una opción importante para muchas parejas.