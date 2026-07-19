Fugitivo de Rhode Island capturado después de más de 20 años prófugo

Uno de los fugitivos “más buscados” de Rhode Island fue finalmente arrestado esta semana después de 21 años prófugo, según el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

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El ex médico de Rhode Island, Ronald Fischer, desapareció durante su juicio en 2005 por un cargo de agresión sexual en primer grado, según el Servicio de Alguaciles. Fischer fue acusado de violar a una mujer a bordo de su barco, el “Rey León”, en 2003, informó NBC New York.

“Posteriormente fue condenado en rebeldía por agresión sexual en primer grado después de no presentarse al juicio y seguía buscado por no comparecer, agresión sexual en primer grado y huida para evitar el procesamiento”, dijo el Servicio de Alguaciles en un comunicado de prensa el jueves.

A principios de esta semana, los investigadores recibieron información sobre el paradero de Fischer que determinaron que era creíble, lo que llevó a miembros del Grupo de Trabajo contra Fugitivos Violentos de Rhode Island a desplegarse en Nueva York.

Ronald L. Fischer.

Los investigadores determinaron que Fischer estaba operando un velero de 56 pies llamado “The Silver Lining”, que estaba registrado con el nombre de Richard Graydon, un alias que las autoridades dijeron que usaba Fischer. Los alguaciles estadounidenses y el personal de la Guardia Costera interceptaron el barco aproximadamente a una hora de la costa y lo arrestaron sin incidentes.

Según la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan, las huellas dactilares tomadas a Fischer por el Servicio de Alguaciles y analizadas por el FBI confirmaron que era el mismo hombre juzgado por cargos de violación en Rhode Island hace 21 años.

Se encontraron libros sobre cómo evadir la aplicación de la ley en la residencia de Fischer durante una orden de registro, y se determinó que estaba usando lo que se conoce como un “enrutador cebolla” para ocultar sus direcciones IP y evitar ser rastreado, dijo la oficina del fiscal de distrito.

Los investigadores también encontraron correos electrónicos entre Fischer y miembros de su familia que lo han estado ayudando a evadir la aplicación de la ley, según la oficina del fiscal de distrito.

La captura de Fischer fue un esfuerzo coordinado por el Grupo de Trabajo contra Fugitivos Violentos de Rhode Island, el Grupo de Trabajo Regional contra Fugitivos del Servicio de Alguaciles de Nueva York/Nueva Jersey, el Servicio de Alguaciles de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York y la Guardia Costera de EE.UU. El FBI también ayudó en la investigación.

“Este arresto demuestra que el tiempo no borra la rendición de cuentas”, dijo Wing Chau, el alguacil estadounidense para el distrito de Rhode Island. â€œDurante mÃ¡s de veinte aÃ±os, Ronald Fischer creyÃ³ que habÃa escapado exitosamente de la justicia. Los hombres y mujeres del Grupo de Trabajo contra Fugitivos Violentos de Rhode Island, junto con nuestros socios, mantuvieron su compromiso de garantizar que ese día finalmente llegara”.

La víctima, Cheryl Gingerich, dijo a NBC 10 en una entrevista exclusiva que la noticia del arresto de Fischer la hizo feliz.

El trauma del incidente afectó casi todos los aspectos de su vida, dijo, lo que le hizo temer salir de casa y la obligó a abandonar su carrera como profesora de inglés.

“Siempre viví con miedo de volver a verlo porque nunca sentí que estuviera lejos”, dijo al medio.

Fischer fue procesado en Manhattan el viernes, según la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan, que confirmó que estaba “en prisión preventiva y renunciaba a la extradición”.

No está claro si Fischer tiene un abogado en este momento.