Niña de 5 años traumatizada después de que una asistente de médico general le recetara incorrectamente un óvulo vaginal, según informe

Un niña de cinco años quedó traumatizada, sangrando y con un dolor severo después de que un asistente médico le recetara incorrectamente un pessaire vaginal, según un informe devastador del defensor de la salud.

El defensor parlamentario y del servicio de salud dijo que hubo “múltiples fracasos” en la atención de la niña, quien vio a un asistente médico (PA) en una consulta de medicina general en East Midlands después de quejarse de picazón y secreción vaginal.

El PA sospechaba de una infección por hongos y recomendaba un pessaire y crema vaginal. La madre de la niña, que creía que su hija estaba siendo atendida por un médico de cabecera, cuestionó el tratamiento y el tamaño del pessaire, pero le aseguraron que era apropiado.

Los PAs no tienen derecho a recetar y su trabajo debe ser supervisado por un médico que apruebe la receta. Pero el defensor encontró que no hubo discusión entre el PA y el médico de cabecera antes de que el médico autorizara la prescripción, a pesar de que los pessaires vaginales no son adecuados para niños pre-púberes y los síntomas de la niña eran consistentes con vulvovaginitis, no con una infección por hongos. Tampoco se cuestionó la prescripción por parte de la farmacia que la dispensó.

La madre dijo que después de insertar el pessaire, su hija comenzó a sangrar y gritar de dolor, mientras que la crema quemaba la piel de la niña. La llevó a ver a un médico de guardia. Sin embargo, la niña estaba tan angustiada y con dolor que le pidió al médico que no la examinara internamente, lo que provocó que el médico expresara preocupaciones sobre posibles abusos sexuales y contactara a los servicios de protección.

Aunque se estableció que los síntomas de la niña fueron causados por el pessaire y la crema, y no por abuso sexual, la madre dijo que la experiencia fue angustiosa, embarazosa y aumentó aún más su trauma.

Dijo: “Tenía una gran culpabilidad por hacer lo que el PA, que creía que era un médico de cabecera, me dijo e sentirme como si hubiera infligido este trauma a mi hija.

“Pero confié en lo que [ellos] me dijeron. ¿Cómo se supone que debemos confiar en los profesionales de la salud ahora?”

Rebecca Hilsenrath, la directora ejecutiva del defensor parlamentario y del servicio de salud, dijo que el “caso profundamente preocupante” era aún más preocupante porque podría haberse evitado fácilmente.

“La falta de comunicación significó que los controles y equilibrios diseñados para asegurar que los pacientes sean tratados adecuadamente y se mantengan seguros no se siguieron”.

El defensor dijo que recomendó que el médico de cabecera pagara a la madre £1,000 y que la farmacia pagara £500 y que ambas organizaciones debían tomar medidas para asegurar que esto no volviera a ocurrir.

Aunque el incidente ocurrió en 2023, antes de que un informe encargado por el gobierno sobre asistentes médicos recomendara que se prohibiera a los PAs diagnosticar pacientes que no habían sido vistos por un médico, la Asociación Médica Británica dijo que el caso destacaba las graves consecuencias de la supervisión inadecuada y los fallos en la supervisión clínica.

La Dra. Emma Runswick, vicepresidenta del consejo de la BMA, dijo: “Este es un caso profundamente angustiante en el que un niño pequeño sufrió un daño significativo y totalmente evitable.

“Es particularmente preocupante que la madre del niño creyera que su hija había sido vista por un médico de cabecera cuando de hecho fue evaluada por un asistente médico. Los pacientes y las familias tienen derecho a saber quién los está tratando y si son o no un médico”.

La profesora Gillian Leng, presidenta de la Royal Society of Medicine, que dirigió la revisión de 2025, concluyó que los PAs deberían ser llamados asistentes médicos, no asociados, para dejar claro que no son médicos. También recomendó definiciones más claras de qué pacientes podrían ser atendidos por los PAs y que los PAs recién calificados trabajaran durante dos años en hospitales antes de poder trabajar en consultorios de medicina general.

Pero la BMA cree que el papel de los PAs en la medicina general es fundamentalmente inseguro. Runswick agregó: “Debe haber límites claros en el alcance de la práctica, una mayor transparencia para los pacientes y acuerdos sólidos de supervisión para asegurar que ningún otro niño o familia experimente daños como este nuevamente”.

Un portavoz del Departamento de Salud y Atención Social dijo: “La seguridad de los pacientes es nuestra principal prioridad, este caso es inaceptable y nuestras condolencias van para el paciente y su familia.

“Estamos trabajando a toda velocidad para implementar cada una de las recomendaciones de la Revisión Leng, con algunos cambios ya implementados, y sus conclusiones también informarán nuestro próximo plan de fuerza de trabajo de 10 años”.