El Senado aprueba un proyecto de ley de inmigración de 70.000 millones de dólares sin límites al fondo de liquidación de Trump

alternar título J. Scott Applewhite/AP

WASHINGTON – El Senado aprobó una legislación para financiar las agencias de control de inmigración del presidente Donald Trump la madrugada del viernes, después de semanas de retrasos y una feroz reacción a un fondo de acuerdo no relacionado de 1.776 millones de dólares que amenazaba con descarrilar el proyecto de ley.

Los senadores votaron 52-47 a favor de la legislación de 70 mil millones de dólares para financiar el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Patrulla Fronteriza durante los próximos tres años, hasta el final del mandato de Trump. La votación final se produjo poco antes de las 5 am, después de que los republicanos derrotaran por estrecho margen múltiples intentos de demócratas y republicanos de agregar texto al proyecto de ley que prohibiría permanentemente el fondo de liquidación de Trump para los aliados políticos que creen que han sido perseguidos políticamente.

Los republicanos superaron un obstáculo importante de la noche a la mañana cuando derrotaron una enmienda propuesta por uno de sus propios miembros, el senador de Luisiana Bill Cassidy, que habría redirigido los pagos del acuerdo a los miembros de las fuerzas del orden que resultaron heridos en el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio.

Las enmiendas fueron una prueba de unidad del partido que complicó lo que debería haber sido una votación fácil para los republicanos que querían mantener el foco en la aplicación de la ley de inmigración en un año electoral. En cambio, pasaron casi un día completo regateando entre ellos sobre si bloquear el fondo del acuerdo, incluso después de que el Fiscal General en funciones, Todd Blanche, dijera a principios de esta semana que no seguiría adelante.

“Esto se habría hecho hace varias horas si no tuviéramos que lidiar con algunas de las cuestiones relacionadas con el fondo”, dijo el líder de la mayoría del Senado, John Thune, RS.D., poco antes de la medianoche.

El propio Thune ha criticado el fondo de sentencia, que formaba parte de un acuerdo que resuelve la demanda de Trump contra el IRS por la filtración de sus declaraciones de impuestos y ha enfadado a muchos de sus colegas republicanos. Pero ha estado presionando a los senadores republicanos durante semanas para que mantengan el proyecto de ley centrado en la financiación para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Patrulla Fronteriza, que los demócratas han bloqueado desde principios de este año, y para evitar agregar nuevas disposiciones que podrían complicar su aprobación en la Cámara.

Aún así, un grupo de senadores republicanos presionó durante todo el día y hasta la noche para bloquear los pagos del acuerdo a través de legislación. Ese esfuerzo se produjo después de que Trump planteara nuevas dudas sobre el futuro del acuerdo el miércoles por la tarde -justo después de que el Senado votara para iniciar el debate sobre el proyecto de ley de inmigración- cuando dijo a los periodistas que el acuerdo es “muy importante” y dijo “no sé” si está muerto o en suspenso.

alternar título J. Scott Applewhite/AP

“Tendría que preguntarle a los abogados”, dijo.

Los senadores rechazan múltiples intentos de prohibir el fondo de liquidación

La primera votación del jueves por la mañana, un esfuerzo demócrata para prohibir el acuerdo, se mantuvo abierta durante varias horas mientras tres senadores, incluido Cassidy, decidían si lo apoyarían. La moción demócrata fue derrotada por poco cuando Cassidy finalmente votó en contra y los otros dos senadores republicanos (Jon Husted de Ohio y Dan Sullivan de Alaska, ambos candidatos a la reelección este año) votaron a favor.

Luego, el Senado rechazó una segunda enmienda del senador republicano Thom Tillis de Carolina del Norte que también habría prohibido el fondo del acuerdo, pero trasladó el dinero a un fondo antifraude separado en el Departamento de Justicia. La mayoría de los demócratas votaron en contra de la enmienda, garantizando su derrota, pero más de 10 republicanos la apoyaron.

Tillis dijo que el fondo es un pasivo político para el partido.

“Si Blanche dice que esto es en gran medida inoperante, ¿por qué no aprovechar este momento para codificarlo?” Dijo Tillis. “De lo contrario, estás exponiendo a cada uno de nuestros miembros que están en ciclo a tener que lidiar con esto entre hoy y el día de las elecciones, y eso no tiene sentido para algo con lo que el Departamento de Justicia dice que no van a seguir adelante”.

La enmienda de Cassidy para compensar a los agentes de policía heridos fue una reprimenda directa, ya que los pagos del fondo de Trump podrían haber ido a parar a los partidarios de Trump que golpearon a la policía y atacaron el Capitolio el 6 de enero de 2021.

A pesar de los comentarios de Blanche, Cassidy dijo que el fondo sigue siendo parte de un acuerdo activo y “puede utilizarse absolutamente”.

El Senado rechazó varios otros esfuerzos demócratas para intentar bloquear o limitar el fondo, incluidas enmiendas para prohibir los pagos a los acusados ​​del 6 de enero que hirieron a agentes del orden.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, DN.Y., dijo que los republicanos ahora están “dejando que los contribuyentes dependan nada más que de una promesa del mediador personal de Donald Trump. Eso no es responsabilidad. Es una hoja de permiso”.

El dinero de ICE y la Patrulla Fronteriza se ha retrasado durante meses

La promulgación del proyecto de ley de aproximadamente $70 mil millones para financiar a ICE y la Patrulla Fronteriza pondría fin al bloqueo de los demócratas que exigieron cambios de política después de las muertes a tiros de dos manifestantes por parte de agentes federales en enero. El proyecto de ley financiaría a las agencias durante tres años, hasta el final del mandato de Trump.

Los republicanos del Senado utilizaron una complicada maniobra procesal para sortear el obstruccionismo y aprobar la legislación presupuestaria sin votos demócratas. Pero llevó semanas llevar el proyecto de ley al pleno del Senado mientras los republicanos sorteaban varios obstáculos para su aprobación creados por Trump y la Casa Blanca, incluida una propuesta de mil millones de dólares para la seguridad de la Casa Blanca y el salón de baile de Trump que finalmente descartaron y la feroz reacción bipartidista al fondo de liquidación.

Los demócratas dicen que cualquier proyecto de ley de financiación para el Departamento de Seguridad Nacional debería imponer restricciones a las autoridades federales de inmigración, incluida una mejor identificación de los funcionarios federales y un mayor uso de órdenes judiciales, entre otras peticiones.

Después de que agentes federales dispararon a Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis, Trump aceptó una solicitud demócrata de que el proyecto de ley de Seguridad Nacional se separara de una medida de gasto más amplia que se convirtió en ley. Pero las negociaciones bipartidistas no llegaron a ninguna parte y la financiación del departamento caducó a mediados de febrero sin que se llegara a un acuerdo sobre cambios en las tácticas de control de inmigración de la administración Trump.

El Congreso finalmente financió el resto del Departamento de Seguridad Nacional a finales de abril con apoyo demócrata, pero ICE y la Patrulla Fronteriza se quedaron sin financiación regular.