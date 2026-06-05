Guía del equipo de Nueva Zelanda para la Copa del Mundo 2026

Este artículo es parte de la Red de Expertos en la Copa Mundial 2026 del Guardian, una cooperación entre algunas de las mejores organizaciones de medios de los 48 países que calificaron. theguardian.com está publicando adelantos de tres países cada día en la antesala del torneo que comienza el 11 de junio.

El plan

Nueva Zelanda, conocida como los All Whites, está de regreso en la Copa Mundial por tercera vez, gracias a ganar el único puesto de clasificación de la región de Oceanía. Desde su última Copa Mundial en 2010, Nueva Zelanda ha evolucionado de ser a tiempo parcial a profesionales y se cree que tienen las habilidades y la experiencia para avanzar a la etapa de eliminación directa por primera vez.

Sin embargo, es una tarea difícil. Nueva Zelanda, en el puesto número 85, es el clasificado con ranking más bajo del evento, se enfrenta a Bélgica, que está noveno, Egipto, vigésimo noveno, e Irán, vigésimo primero, en el Grupo G. El famoso comentarista Paul Ifill dice que el equipo actual es “mucho mejor” que el que fue a Sudáfrica, donde terminaron invictos con tres empates. Después del anuncio del equipo, el entrenador, Darren Bazeley, acordó que el equipo estaba en un buen lugar: “Es una combinación de jóvenes talentosos emocionantes y jugadores experimentados para maximizar nuestras posibilidades de ganar partidos y avanzar en nuestro grupo.”

Bazeley prefiere el fútbol de posesión, que funcionó en sus clasificatorias pero será un desafío mayor contra oponentes más habilidosos. Desde la calificación, sus 10 amistosos incluyeron un empate contra Noruega (sin Erling Haaland) y siete derrotas, incluidas dos contra Australia. Los partidos de preparación en marzo fueron mixtos, una derrota sin brillo 2-0 contra Finlandia, precedida de una brillante victoria 4-1 contra Chile días después. Fue la primera victoria de Nueva Zelanda contra un equipo sudamericano.