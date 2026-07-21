Los hutíes respaldados por Irán anuncian un bloqueo. Y la fuente de Cyclospora sigue siendo desconocida.

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Las principales historias de hoy

Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, dicen que planean bloquear el estrecho de Bab Al-Mandebuna ruta crucial para las exportaciones de petróleo de Arabia Saudita en el Mar Rojo. Actualmente, la vía fluvial permite a Arabia Saudita exportar millones de barriles de petróleo por día. El anuncio de los hutíes se produce cuando las tensiones en la región ya se ven sacudidas por 10 días de intercambio de disparos entre Estados Unidos e Irán mientras intentan afirmar el control sobre el estrecho de Ormuz, efectivamente cerrado. Un bloqueo del estrecho de Bab Al-Mandeb podría perturbar los mercados energéticos y hacer subir los precios de la energía.

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Mohammed Huwais/AFP vía Getty Images

ðŸŽ§ Un bloqueo hutí podría poner a prueba la unidad de los estados del Golfo en su postura contra los hutíes e Irán, así como las cadenas de suministro de energía, dice Emily Feng de NPR arriba primero. Arabia Saudita y otros países del Medio Oriente están llevando a cabo activamente proyectos de oleoductos terrestres para transportar petróleo y reducir la dependencia de las rutas marítimas, pero la construcción podría llevar años. Feng dice que todavía hay esfuerzos diplomáticos para reactivar un alto el fuego temporal. Esta semana, el Ministro de Relaciones Exteriores de Irán dijo que es posible poner fin a la guerra “mediante una victoria militar total o mediante negociaciones”.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, testificará hoy ante el Comité de Asignaciones del Senado.mientras la Casa Blanca busca casi 90 mil millones de dólares en financiación, principalmente para operaciones militares en Irán. Los legisladores tendrán la rara oportunidad de interrogarlo sobre el conflicto, especialmente porque el Pentágono no ha actualizado a la prensa desde mayo.

ðŸŽ§ El Departamento de Defensa ha tardado en compartir información sobre las víctimas.confirmó a NPR un oficial militar estadounidense no autorizado a hablar públicamente. Un centenar de militares han resultado heridos en las últimas dos semanas, dijo esta semana un portavoz del Pentágono. En el Congreso están aumentando las preocupaciones por el rápido agotamiento de las municiones estadounidenses, un tema que probablemente se le planteará hoy a Hegseth, dice Quil Lawrence de NPR. La comunicación inadecuada del Pentágono ha empañado la confianza y la credibilidad entre el público estadounidense, el Congreso y los aliados regionales cruciales que enfrentan ataques iraníes, le dijeron a Lawrence tres ex oficiales militares.

La fuente de la ciclospora El brote de la enfermedad sigue siendo desconocido.pero la Administración de Alimentos y Medicamentos continúa recomendando que los consumidores eviten la lechuga iceberg cultivada o procesada por Taylor Farms en México. Esto a pesar de su anuncio de que una prueba anterior identificó falsamente el ciclospora parásito en una muestra de lechuga de la empresa. La FDA anunció en las redes sociales que la muestra de laboratorio falsamente positiva no afecta su investigación del brote en curso ni los datos sólidos que respaldan el retiro voluntario actual de Taylor Farms. Hay más de 1.600 casos confirmados de diarrea relacionados con el parásito, con un número creciente de casos sospechosos que ascienden a miles.

Consejos de vida

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Andee Tagle/NPR

Vivir en un espacio pequeño no significa que tengas que sacrificar la comodidad y el estilo. Con una planificación inteligente, puede transformar su hogar sin salirse de su presupuesto y sin preocupar al propietario. Los diseñadores de interiores han compartido algunas estrategias creativas con Kit de vida para ayudarle a desarrollar la ilusión de espacio, perfecto para inquilinos y personas con un presupuesto reducido.

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ðŸ“ï¸ Deje de 18 a 24 pulgadas de espacio para caminar detrás de su sofá, mesa auxiliar o sillones para crear una ilusión de profundidad.

ðŸ“ï¸ Cuelga las cortinas un poco más arriba y más anchas que el marco de la ventana para que tu habitación parezca más alta y ancha.

Para obtener orientación adicional sobre cómo hacer que su pequeño espacio se sienta más grande, escuche este episodio de NPR. Kit de vida. Suscríbete al Kit de vida boletín informativo para obtener consejos de expertos sobre el amor, el dinero, las relaciones y más.

Detrás de la historia

por Emmet Livingstone , reportero independiente

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Arsène Mpiana para NPR

Ituri, en el este de la República Democrática del Congo, es una provincia remota de bosques, colinas verdes y minas de oro donde las débiles instituciones estatales y décadas de conflicto armado han desplazado a casi 900.000 personas.

Entonces llegó el ébola.

El brote fue declarado el 15 de mayo después de que el virus se propagara desde la ciudad minera de Mongbwalu, donde pudo haber circulado durante meses.

El fotógrafo Arsène Mpiana y yo dejamos Kinshasa, la capital congoleña, y viajamos a Bunia, en la provincia de Ituri, con cierta inquietud. No existe cura para la especie de Ébola que circula y algunos lugareños han atacado a los trabajadores de la salud, sospechando de sus motivos.

Es imposible pasar por alto la magnitud de esta crisis. Un hombre vomitó sangre y murió en la calle cerca de nuestro hotel en Bunia, horas después de nuestra llegada. La gente tuvo cuidado de no darse la mano, ya que el Ébola se transmite por el tacto. Los hospitales estaban desbordados y muchas familias carecían de agua corriente o de espacio para aislar a sus familiares enfermos.

Aunque muchas de las tensiones sobre las que había leído antes de llegar estaban silenciadas, todavía eran perceptibles. Mongbwalu, una ciudad minera de oro en el centro del brote, se encuentra a tres horas de Bunia en una carretera plagada de puestos de control. Mucha gente se resistía a hablar, como si el virus fuera un tabú.

Pero no se pudo ocultar el impacto del virus. El único hospital de la ciudad estaba repleto de ambulancias, equipos de entierro y un flujo constante de pacientes.

Lo que más me llamó la atención es lo difícil que resulta para las personas protegerse. Muchos comparten una habitación individual, sin agua corriente. Los trabajadores médicos parecían agotados y todos los trabajadores humanitarios estuvieron de acuerdo en que esto era sólo el comienzo.

3 cosas que debes saber antes de ir

Camp Snap, Jaden Williams, Katie Coyne, Christina Berkett

La creciente tendencia a la nostalgia, impulsada por los ciclos de tendencias, los recuerdos de la infancia y la fatiga de los teléfonos inteligentes, está impulsando las ventas de cámaras digitales. Un juez federal emitió una orden de restricción temporal de 14 días para detener la fusión de Paramount-Warner Bros. Troy Jackson parece conseguir suficiente apoyo para ganar la nominación demócrata en la muy seguida carrera por el Senado de Maine contra la senadora republicana Susan Collins. El proceso de nominación concluye el sábado. (a través de Maine Public)

Este boletín fue editado por Susana Nuyen.