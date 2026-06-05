Los riesgos ocultos de la guerra

Andrea Zederbauer: Comencemos a un nivel conceptual: En tus libros te centras en la tipología tanto de guerras como de estrategias de seguridad. ¿Qué tipo de guerra estamos viendo en Ucrania?

Mary Kaldor: La guerra en Ucrania se asemeja en muchos aspectos a una guerra clásica y antigua. Las “antiguas guerras” son conflictos arraigados entre fuerzas militares regulares. Están diseñadas para escalarse internamente, tienden a intensificarse cada vez más en una lucha hasta el final. Sin embargo, las “nuevas guerras” tienden a mantener el conflicto en lugar de escalarlo. En las “nuevas guerras”, las batallas son comparativamente raras. El territorio se controla más fuertemente con medios políticos que militares, como tomar edificios administrativos y desplazar a civiles que tienen opiniones divergentes o pertenecen a otro grupo étnico. La mayoría de la violencia se dirige a los civiles. Las “nuevas guerras” suelen involucrar una mezcla de actores estatales y no estatales. Se combinan la oligarquía, el saqueo – el dinero se obtiene violentamente – y la política identitaria extremista, que se centra en la religión o la identidad étnica. Las “nuevas guerras” son increíblemente difíciles de detener, ya que las partes beligerantes se benefician más de la violencia que de la victoria.

En mi opinión, Rusia se centra en llevar a cabo una “nueva guerra”. Antes de la anexión de Crimea y la toma de Donetsk y Lugansk en 2013, Valeri Gerasimov, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, escribió un artículo sobre la “guerra no lineal”. Lo que entiende por ello se asemeja mucho a lo que yo llamo “nueva guerra”. Registró que es muy fácil crear caos y desorden con lo que en Rusia llaman “tecnología política” -unidades especiales, disidentes locales-. Lo que ocurrió en Donetsk y Lugansk siguió un manual de guerra no lineal. Rusia intentó tomar todo el sur de Ucrania al instigar a disidentes locales a capturar edificios administrativos. Sin embargo, en todas partes excepto en Donetsk y Lugansk, los ciudadanos lo impidieron. De alguna manera, la estrategia de Rusia de una invasión convencional en febrero de 2022 fue una desviación de las tácticas de una “nueva guerra”.

Rusia presenta este conflicto como uno étnico entre hablantes de ucraniano y ruso. En su núcleo, el régimen ruso es muy representativo de lo que se puede observar en el contexto de “nuevas guerras”. Es un régimen cleptocrático que legitima su posición tanto con un discurso imperialista como con uno étnico-ruso. Se trata de política identitaria y de hacer dinero con recursos estatales.

Tanto en Siria, Georgia y África como en Ucrania, Rusia ha cometido saqueos sistemáticos y violencia sexual -violencia táctica contra civiles, como la que caracteriza a las “nuevas guerras”. Actualmente, la situación en Ucrania parece ser más similar a una “guerra antigua”, pero fácilmente podría convertirse en una “nueva guerra”.

Andrea Zederbauer: El canciller alemán Friedrich Merz ha afirmado repetidamente en los últimos meses que “no estamos en guerra, pero tampoco en paz”. Por otro lado, el historiador británico Adam Tooze, que se autodenomina un “lector entusiasta” de estrategias de seguridad nacional, escribió en diciembre de 2025, al intentar comprender la lógica de la estrategia de Trump: “La antigua nueva Guerra Fría ha muerto. ¡Larga vida a la nueva antigua Guerra Fría!” Esto demuestra que incluso historiadores y políticos expertos tienen dificultades para conceptualizar la situación actual en Europa y a nivel global. Sin embargo, para poder evaluar el riesgo al que nos enfrentamos, es importante comprender la situación en la que nos encontramos.