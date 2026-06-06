El significado de Viktor Orbán

Recuerdo vagamente cuando era niño y Viktor Orbán una vez vino a visitar nuestra casa con su esposa, Anikó Lévai, quien resultó crecer en un piso contiguo al de mi abuela en una ciudad de tamaño medio en las Grandes Llanuras del este de Hungría. Aunque nuestras familias perdieron contacto, veníamos del mismo estrato sociológico -élites provincianas cuyos descendientes se elevaron socialmente a medida que el mundo de las ideas se les abría. Este tipo de personas tienden a tomar las ideas muy en serio y a veces de manera bastante literal. Combinado con la ingenuidad, esto puede resultar en un idealismo sin límites. Combinado con el cinismo, en una devoción autocrática.

Mi madre -que resulta no ser ni cínica ni idealista- se quejaba amargamente en los últimos años sobre el resentimiento demasiado vocalmente articulado de Orbán. Insistía en que probablemente nunca había aprendido a lidiar con el hecho de que, como un aldeano excepcionalmente talentoso con inmensas ambiciones, nunca había recibido el debido respeto en la estrecha capa élite de la intelligentsia liberal de Budapest.

Lanzar una campaña vil en la década de 2010 contra su antiguo patrón, George Soros, y luego invertir considerablemente en la construcción de una red global alternativa e-iliberal realmente hacía parecer que todavía estaba actuando movido por una vieja rencilla personal. Orbán aparentemente aún quería demostrar a esos intelectuales liberales que lo que eran capaces de lograr gracias a la generosidad de Soros, él podía lograrlo por sí solo -incluso si requería malversar fondos públicos a gran escala.

Hasta el ascenso meteórico de Tisza, la oposición política de Hungría había desperdiciado numerosos años en una estrategia equivocada: centrar su política en culpar a Orbán. A medida que acumulaba inmensos poderes sin control, Orbán adoptaba un estilo político cada vez más duro. Pronto quedó claro que la oposición, sin darse cuenta, empezó a imitar su estrategia apuntando al denominador común más bajo. Ellos también comenzaron a afirmar que la política húngara se definía por diferencias claras y esenciales; por lo tanto, lo que la otra parte representaba y hacía solo podía estar mal.

Críticos intelectuales más realistas -como Kristóf Szombati, Gábor Scheiring o Stefano Bottoni- siguieron insistiendo en que si bien ciertamente había un aspecto coercitivo en la regla cada vez más autoritaria de Orbán, su régimen también fomentaba formas de consenso que la oposición política ignoraba bajo su propio riesgo. Si la oposición quería desafiar su gobierno de manera más efectiva, primero necesitaba comprender qué hacía que sus estrategias políticas burdas fueran social y culturalmente resonantes. Aunque admitiendo tener poco más que armas de los débiles en un sistema cada vez más controlado, entonces debían encontrar formas de socavar la legitimidad de Fidesz haciendo una oferta mejor y más creíble. Eso es exactamente lo que el Tisza Party de Péter Magyar logró conseguir.

Sin embargo, si criticar a Orbán comenzó a interpretarse como una señal de falta de imaginación política en Hungría, las discusiones europeas convencionales empezaron a prestar casi exclusiva atención a los aspectos problemáticos o incluso inaceptables de su régimen. Aunque comprensible, eso resultó ser en última instancia poco útil. Era difícil no ver en tales discursos moralizantes la exportación exitosa de partidismo superficial.

Las críticas normativas son necesarias, pero la política siempre es contextual. No se puede derrotar la hegemonía populista de derecha simplemente rechazando sus elementos aborrecibles. Tampoco se puede cambiar la sociedad de golpe. Para tener éxito en eso, primero es necesario comprender a las personas tal como son. Esta es una lección básica que Europa ha preferido ignorar en gran medida – asimismo ha empleado un binario duro para construir una posición ficticia de su propia inocencia, como si la legitimidad básica y la popularidad sostenida del régimen de Orbán en años anteriores no hubieran sido garantizadas por instituciones de la UE y su generosa financiación.

Mi enfoque en particular ha consistido en intentar combinar la crítica con la comprensión. Sin embargo, me vi repetidamente cuestionado por colegas de partes más afortunadas de Europa – y atacado en partes de la prensa húngara controladas por el gobierno. Me resultó difícil no llegar a la conclusión de que el público europeo a menudo está ansioso por moralizar sobre los desarrollos políticos en otros lugares, pero realmente no puede comprender los dilemas de quienes realmente enfrentan un giro autoritario.

Al igual que muchos otros, me encontré anhelando el silencio.

Hay algo específico en esos lugares de Europa que una vez formaron parte de las potencias del Eje, para luego ser sovietizados posteriormente – además de Hungría, piense también en Rumanía, Eslovaquia, la antigua RDA. Combine eso con una forma imperial de nacionalismo que se institucionalizó tanto antes como después de la Primera Guerra Mundial, a pesar de las enormes pérdidas territoriales al final del Imperio de los Habsburgo, y casi logrará explicar lo que algunos han percibido como la ‘excepción húngara’. Pero si bien el régimen de Orbán puede haber sido un producto innovador que se basó en gran medida en tradiciones políticas húngaras anteriores, nunca habría ocurrido sin la gran recesión mundial de 2008-09.

¿Cuál ha sido la posición de Hungría en Europa en los últimos dieciséis años? ¿Qué fue lo que vimos que otros podrían haber pasado por alto y que podría tener una relevancia más amplia?

Nuestra posición misma ha implicado una ambigüedad profunda rozando la auto-contradicción. Éramos ciudadanos de un Estado miembro que ya no hubiera calificado para la entrada si no fuera porque ya era miembro. Al percibir la pura hipocresía en esto, los húngaros con pensamiento crítico también tendían a volverse más escépticos sobre el tono idealista y a menudo moralizante en el discurso más amplio sobre la integración europea.

Los húngaros también han percibido agudamente un dilema democrático que rara vez se planteó en los foros europeos: cómo jugar duro con un régimen mientras se apoya a los ciudadanos. La captura de la educación superior es un ejemplo obvio. La UE hizo un trabajo bastante decente, si tardíamente, al diagnosticar los problemas, pero fue mucho menos hábil para idear contramedidas que hubieran dado a los estudiantes húngaros una educación más moderna y abierta. Lo mismo sucedió con los medios de comunicación, donde la UE no desarrolló ninguna estrategia para brindar a los ciudadanos acceso a información independiente y confiable -ayudando así a preservar los estándares y la calidad de la vida pública en el país.

Si los ciudadanos húngaros eventualmente llegaron a ver al régimen de Orbán como antidemocrático y peligrosamente subversivo, para ese momento también habíamos llegado a comprender que la UE era demasiado defensiva en sus políticas y, por lo tanto, no podía evitar ser hipócrita en su moralización. Esa dolorosa realización bien podría ser el significado de Viktor Orbán en la política europea.

Al escuchar a Magyar dando su primera gran entrevista pública a principios de 2024, me llevó solo unos minutos darme cuenta de que debe provenir del establishment conservador – y por lo tanto probablemente considere a Orbán como un advenedizo semi-educado.

Aunque pertenecíamos a ‘bandos políticos’ opuestos, como muchos en la izquierda liberal, apoyé sin embargo el ascenso político de Magyar como lo mejor que podría haber sucedido realísticamente en un Estado iliberal. Al haber nacido con solo un año de diferencia, los sociólogos políticos insistirían en que él y yo hemos pertenecido a la misma cohorte todo el tiempo. Los miembros de nuestra generación crecieron en un país bien reputado y cada vez más exitoso después de 1989, cuando se abrieron numerosas oportunidades. Por lo tanto, estamos particularmente afectados por lo empobrecida y periférica que ha permanecido nuestra país. Muchos de nosotros también estamos genuinamente molestos por cómo se desperdició la reputación de Hungría bajo el errático gobierno de Orbán.

Esta insatisfacción, incluso enojo, es parte de la razón por la que algunos confunden los sentimientos políticos que impulsan a nuestra generación como comparables a los que impulsaron a Orbán. A veces podemos sonar igual de asertivos o incluso bruscos. Pero nuestra experiencia de las consecuencias del resentimiento de Orbán debería garantizar que busquemos un camino diferente, más autocrítico y cooperativo.