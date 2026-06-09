Lionel Scaloni deja la puerta abierta a la convocatoria de Emi Buendía para el Mundial de Argentina ya que la posición de Balerdi ‘puede ser…

Emiliano BuendÃ­a fue una de las omisiones más sorprendentes de Argentina‘s oficial de 26 hombres copa del mundo plantilla tras una prolífica temporada en el Aston Villa, pero sus posibilidades de representar al Albiceleste en América del Norte todavía están vivos. Con Lionel Scaloni ahora obligado a encontrar un reemplazo para los heridos Leonardo Balerdisugirió el entrenador el vacío defensivo â€œse puede cubrir“mientras deja la puerta abierta sobre quién la llena.

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó previo al amistoso con Honduras que balerdi había sufrido una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha durante una sesión de entrenamientodescartándolo efectivamente del torneo. Si bien se ha mencionado a varios defensores como posibles reemplazos, Scaloni ha sido deliberadamente vago y se niega a limitar la búsqueda a un central derecho natural.

En su conferencia de prensa previa a Islandia, Scaloni amplió su pensamiento cuando se le preguntó sobre posibles reemplazos: “Diciéndolo después del partido, no lo sé. Pero tendremos una imagen más clara. Afortunadamente podemos aprovechar estos pocos días y el miércoles el chico que nos decidamos podrá estar con nosotros. En la posición de Balerdi podemos estar cubiertos y veremos de dónde sacamos. Tenemos una idea y en función de cómo terminemos ya veremos. No creo que pase del miércoles..â€œ

Los comentarios de Scaloni concuerdan con lo informado por el experto argentino Gastón Edul, quien indicó que El sustituto de Balerdi no sería necesariamente un central derecho. Con Cristian Romero y Nicolas Otamendi ambos capaces de cubrir esa posición, la búsqueda se ha ampliado a otras zonas de la plantilla, abriendo la puerta a Buendía entre otros.

Leonardo Balerdi de Argentina.

La competencia de Buendía por el puesto vacante

De acuerdo a ESPNArgentinaâ€ ̃s Diego Monroig, Buendía está entre los jugadores con los que Scaloni ha contactado para dejar en suspenso sus planes de vacacionesya que siguen en la lucha por un puesto en la final copa del mundo lista. Inicialmente, la puerta se había abierto principalmente para Nico Paz, quien desde entonces se recuperó de su lesión, pero el revés de Balerdi ha creado una nueva vacante que ahora varios jugadores están compitiendo por llenar.

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Dos nombres que ya forman parte de la gira previa al torneo están en liza. Inicialmente trajeron a Nicolás Capaldo y Agustín Giay. para cubrir a los lesionados Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, pero uno o ambos ahora podrían ganarse un lugar permanente en el equipo de cara al torneo.

En el mediocampo, Scaloni también está sopesando distintos perfiles. Máximo Perrone de Como ha sido informado como una posible opcióny según los informes, Scaloni le pidió que siguiera entrenando y estuviera disponible. Quizás el nombre más intrigante que ha surgido en las últimas horas es el de mediocampista defensivo y campeón de la Copa del Mundo. Guido Rodríguezun perfil de contención del que carece notablemente la actual plantilla.

Buendía, que ha sido excepcional con Unai Emery en el Aston Villa, ofrece la posibilidad de jugar abierto por la derecha u operar como número 10 en un papel más central. Si bien ese espacio ya está lleno con Messi como presencia inamovible y Nico Paz como suplente creativo, la versatilidad y la forma de Buendía aún podrían ser suficientes para ganarle una invitación tardía a la Copa del Mundo.