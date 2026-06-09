Los conflictos aumentan a nivel mundial, el nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial, según muestran los datos

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JOHANNESBURGO – Si ha estado pensando que parece que hay más guerras en el mundo en estos días, resulta que tiene razón y los datos lo demuestran.

Un nuevo estudio realizado por investigadores de una universidad de Suecia registró el mayor número de conflictos entre estados en 2025 desde la Segunda Guerra Mundial, y el mayor número de muertes registrado desde el genocidio de Ruanda.

Según investigadores del Programa de Datos de Conflictos de Uppsala (UCDP) de la Universidad de Uppsala, considerada una de las principales fuentes de información sobre la violencia en todo el mundo, en 2025 había 65 conflictos activos.

De ese total, el número de conflictos directos entre estados individuales se duplicó con respecto al año anterior a ocho en 2025, el mayor número de conflictos de este tipo desde que la UCDP comenzó a recopilar datos en 1946.

Incluyeron las guerras entre Rusia y Ucrania y entre Irán e Israel, así como los conflictos entre India y Pakistán, Tailandia y Camboya, y los conflictos de Israel en Siria y Yemen. Los dos últimos son: el conflicto fronterizo entre Afganistán y Pakistán, y el conflicto en el Mar Rojo y el Golfo de Adén entre Estados Unidos y el Reino Unido contra los hutíes de Yemen.

“Estamos viendo un claro aumento de los conflictos entre estados. Durante mucho tiempo, las guerras interestatales fueron relativamente raras, pero los acontecimientos de los últimos años apuntan a crecientes tensiones internacionales y un orden de seguridad global cambiante”, dijo Shawn Davies, analista senior de UCDP.

El resto de los 65 fueron todos conflictos intraestatales: fuerzas gubernamentales que luchaban contra grupos rebeldes dentro del país.

La mayoría de las muertes por conflictos desde Ruanda

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Las muertes fueron las más altas registradas desde 1994, con aproximadamente 244.600 personas muertas en conflictos en 2025, según muestran los datos. Eso es más que las 187.000 muertes en 2024.

“No es sólo una historia de más conflictos, sino también de niveles extremadamente altos de violencia letal. En particular, vemos un aumento dramático de la violencia dirigida contra civiles, particularmente en Sudán”, dijo Therése Pettersson, analista senior y directora de proyectos de UCDP.

Los investigadores dividen los datos en varias categorías. Una es la “violencia basada en el Estado”, que incluye tanto guerras civiles internas como “guerras interestatales”, es decir, guerras entre naciones. De cualquier manera, esta agrupación significa que una o ambas partes en un conflicto son un gobierno: por ejemplo, Ucrania, Sudán y Gaza.

Luego está la “violencia no estatal”, que abarca enfrentamientos entre dos grupos, ninguno de los cuales es un estado: por ejemplo, las luchas sectarias en Pakistán o la violencia de los cárteles en México.

Una tercera categoría es la “violencia unilateral”, que tiene como objetivo a civiles, por ejemplo, la represión gubernamental del año pasado contra las protestas en Tanzania o los ataques de grupos rebeldes contra civiles en la República Democrática del Congo.

De los 65 conflictos del año pasado, 13 de ellos alcanzaron el nivel de guerra, definido por más de 1.000 muertes en el campo de batalla al año.

Rusia-Ucrania fue la guerra más mortífera de 2025

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La guerra entre Rusia y Ucrania fue el conflicto interestatal más mortífero y representó el 62% de todas las muertes relacionadas con la batalla: 77.700 del lado ruso murieron en 2025 y 14.000 del lado ucraniano. Si bien los bandos en conflicto no publican periódicamente cifras de víctimas, los investigadores de Uppsala utilizan una variedad de fuentes abiertas, incluidas las redes sociales, para obtener las cifras.

“Las pérdidas en el campo de batalla ruso han aumentado y las pérdidas en Ucrania se han mantenido relativamente estables”, observaron los investigadores.

La guerra entre Israel y Hamas fue el segundo conflicto más mortífero, con 14.400 muertes, aunque todavía fue una disminución en comparación con el año anterior debido a los acuerdos de alto el fuego.

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Y el tercer conflicto estatal más mortífero fue Sudán, con 12.200 muertes. Pero esas cifras sólo representan los combates entre las fuerzas gubernamentales y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) paramilitares. Sudán domina en términos de violencia contra civiles. Decenas de miles de civiles sudaneses fueron asesinados por las RSF en masacres después de la captura de la ciudad sudanesa de El Fasher el año pasado.

Parte de la razón que dieron los investigadores para el aumento de los conflictos a nivel mundial durante la última década fue un cambio en el orden internacional liderado por Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial.

“Ahora Estados Unidos se está volviendo contra el orden mundial que construyó, como se expresa en su Estrategia de Seguridad Nacional 2025”, dice el estudio. “El número extremadamente elevado de conflictos y guerras registrados en 2025, en particular el número récord de conflictos interestatales, da credibilidad al creciente número de voces que sostienen que estamos presenciando el fin de Pax Americana y el orden mundial liberal.”

Cuando se le preguntó si eso significaba que las guerras habían empeorado bajo la administración Trump, el coautor Petterssen dijo: “Nuestros datos no nos permiten establecer un vínculo causal directo entre cambios específicos de política estadounidense y el aumento de los conflictos registrados en 2025”.

“Lo que los datos muestran es que los conflictos interestatales han aumentado marcadamente durante la última década y alcanzaron su nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial. Esta tendencia es anterior a la actual administración estadounidense y no puede explicarse por ninguna decisión política o líder político en particular”, añadió.

“La discusión en el artículo se refiere a un debate más amplio en las relaciones internacionales sobre si estamos presenciando cambios en el orden internacional posterior a la Guerra Fría.”

Cualesquiera que sean las causas, el año 2026 no parece ser más pacífico que el año pasado, advierten los investigadores. Los datos de este año hasta el momento muestran que el aumento de los conflictos a nivel mundial es una tendencia que probablemente continuará.