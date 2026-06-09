Ex concursante Jake Pavelka de The Bachelor se casa con su prometida Aimee dos años después de conocerse en una aplicación de citas.

¿Se emitirá alguna vez la temporada más espectacular de â€˜Bachelorette’ de Taylor Frankie Paul? Un ejecutivo de Disney diceâ€¦

Jake Pavelka ha encontrado oficialmente a su media naranja.Â

El exalumno de The Bachelorâ€”quien le propuso matrimonio a Vienna Girardi en la temporada 14 de 2010, pero canceló su compromiso solo tres meses despuésâ€”se casó con su prometida Aimee dos años después de conocerse en una aplicación de citas.Â

“No estaba seguro de que me casaríaâ€”y luego encontré a Aimee,” compartió Jake en una entrevista con People publicada el 8 de junio. “Casi no parece real. Hay una sensación de paz y certeza que viene al saber que pasaré mi vida con mi mejor amiga.”

A pesar de que Jake, de 48 años, y Aimee, de 41, pasaron seis horas juntos en su primera cita después de coincidir en Bumble en 2024, optaron por una ceremonia nupcial al aire libre “intencionalmente pequeña” en Santa Bárbara, California. Como dijo Jake, quería que la boda fuera como una “reunión en nuestra sala de estar”.

Por su parte, Aimee también quería que su gran día se centrara en el vínculo extraordinario.

“Jake tiene la habilidad de hacer que incluso los momentos ordinarios se sientan especiales,” compartió la novia, que trabaja en la industria aeroespacial y de defensa. “Estoy muy agradecida de poder construir una vida, crear recuerdos y crecer juntos en cada temporada que viene.”