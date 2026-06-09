Un primer paquete de marca para el US Open – Golf Planète

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El inglés Marco Penge, tres veces ganador del DP World Tour, no jugará el US Open 2026 por motivos de salud.

El número 47 del mundo hizo oficial su paquete para Shinnecock Hills en las redes sociales.

A” Desafortunadamente, mi equipo y yo hemos decidido retirarnos del US Open Championship. Estoy realmente decepcionado por tener que retirarme de un torneo importante, pero mi salud sigue siendo la máxima prioridad. Todavía no hemos identificado la causa raíz de mis problemas de salud, a pesar de exámenes, exploraciones y consultas con varios especialistas.. A”

Marco Penge, afectado desde hace varias semanas por un virus misterioso, relata, sin embargo, una situación alentadora. TIENE” Estoy empezando a sentirme mejor con respecto al período del Campeonato de la PGA. (su último torneo) y nos acercamos mucho más al diagnóstico tras haber descartado varias hipótesis. Sólo necesito un poco más de tiempo para volver a estar en plena forma. Gracias por vuestro apoyo, como siempre. ¡Debería volver pronto! A”

Mejor a pesar de las malas noticias.

En otro comunicado también publicado en redes sociales, escribió: “ Desafortunadamente, he estado sufriendo un problema recurrente que afecta mi oído, mi cuello y mi sistema nervioso desde que contraje una infección viral en noviembre pasado. Así que me hice una resonancia magnética de mi cerebro, cabeza y cuello, y recibí los resultados hoy… Afortunadamente, las imágenes (de resonancia magnética) fueron muy tranquilizadoras y muchas de las preocupaciones que tenía fueron descartadas, lo cual es un gran alivio. A”

Además de sus problemas de salud, Penge dio la bienvenida al nacimiento de su segundo hijo en febrero. Nació en Júpiteren Florida, su hijo Romeo Nació con los pulmones subdesarrollados y tuvo que pasar 21 días en la unidad de cuidados intensivos neonatales.

Getty AFP por Stuart Frank