Sporting KC presiona para fichar al extremo del Toulouse Yann Gboho: fuentes

El Sporting KC está presionando para fichar al extremo del Toulouse Yann Gboho, según fuentes conocedoras de la situación El Atlético.

Se espera que Toulouse valore a Gboho en 20 millones de dólares y el Sporting KC se enfrentaría a una dura competencia por su firma con los clubes europeos si pudieran llegar a un acuerdo, añaden las fuentes. SKC está en conversaciones iniciales con varios objetivos de Jugadores Designados este verano.

Cualquier posible acuerdo sería fácilmente una cifra récord para el club para el Sporting KC, y el precio de venta esperado del Toulouse es más del doble de su actual fichaje récord (Alan Pulido, 9,5 millones de dólares).

Gboho, de 25 años, es un ex internacional juvenil de Francia que acaba de concluir su mejor temporada con 10 goles y tres asistencias en 35 apariciones en todas las competiciones.

Nacido en Costa de Marfil, Gboho declaró en marzo que quiere pasar a representar a Les Elephants. No formó parte de su plantilla para la Copa del Mundo, pero podría serlo en el futuro.

Sporting KC se encuentra en una temporada de transición, la primera de una nueva era tras la salida de la leyenda del club Peter Vermes como director de fútbol y entrenador en jefe, así como un cambio en la propiedad mayoritaria. El nuevo CSO David Lee busca construir la infraestructura deportiva y revertir una plantilla que no había logrado evolucionar con la liga en los últimos años.

Rapha Wicky fue nombrado entrenador en jefe este invierno y, después de un comienzo extremadamente lento, el equipo se volvió más competitivo en los partidos previos al receso de la Copa Mundial de la MLS. Todavía ocupan el último lugar de la Conferencia Oeste con 11 puntos después de 14 partidos.

El club cuenta con dos directores técnicos: Dejan Joveljic y Manu García. Pueden agregar un tercio este verano si así lo desean y parecen tener la intención de hacerlo.