CDC y Florida en desacuerdo sobre la cuarentena de un pasajero de crucero por hantavirus

Los funcionarios de salud de Florida están rechazando las pautas de cuarentena de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para los pasajeros del crucero MV Hondius expuestos al mortal hantavirus de los Andes.

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Una estadounidense que estaba en el crucero dice que está atrapada en el medio y no puede salir de la cuarentena federal.

“Estoy siendo rehén de esta lucha de poder entre un estado y el gobierno federal”, dijo Angela Perryman, de 47 años, que se encuentra en la Unidad Nacional de Cuarentena del Centro Médico de la Universidad de Nebraska desde el 11 de mayo.

“No creo que haya habido un día desde que estoy aquí en el que no haya llorado”, dijo.

Perryman dijo que los funcionarios de salud habían dicho previamente a los pasajeros que podrían salir de la cuarentena federal a fines de mayo y pasar el resto de su cuarentena de 42 días bajo supervisión domiciliaria. Los primeros cinco regresaron a casa el 1 de junio.

Como todos los estadounidenses a bordo del crucero, Perryman dio negativo en la prueba del virus de los Andes.

Angela Perryman, vista aquí en una excursión desde el MV Hondius, dijo que no ha podido pasar un día sin llorar desde que desembarcó. Cortesía de Angela Perryman

Los CDC exigieron a los estados que colocaran a los agentes del orden o a los empleados de salud pública fuera de los hogares de los pasajeros en cuarentena para su vigilancia.

Depende de los departamentos de salud estatales descubrir cómo lograr eso para los pasajeros que deciden regresar a casa.

Al parecer, los funcionarios de salud de Florida tienen un enfoque diferente.

“En este momento, ni el estado de Florida ni el Departamento planean implementar medidas de vigilancia las 24 horas del día”, dijo en un correo electrónico Brian Wright, portavoz del Departamento de Salud de Florida. “El Estado no cree que se justifiquen restricciones innecesariamente intrusivas cuando las prácticas de salud pública establecidas pueden proteger eficazmente tanto la salud pública como la libertad personal”.

La agencia, que no proporcionó una respuesta oficial, nombró al Dr. David Fitter para liderar su respuesta bajo el liderazgo temporal del Dr. Jay Bhattacharya, quien criticó las restricciones de los CDC durante la pandemia de coronavirus.

Perryman, originario de Florida, es uno de los 18 estadounidenses que se encontraban en el Hondius cuando se produjo el raro brote de hantavirus en mayo. Fueron llevados a la unidad de Nebraska, donde fueron tratados algunos de los primeros pacientes de Covid que habían estado a bordo del crucero Diamond Princess a principios de 2020, así como varios pacientes de ébola en 2014.

Hasta el jueves, 10 de los pasajeros del Hondius abandonaron las instalaciones federales y ahora están bajo vigilancia en sus estados de origen, hasta el final del período completo de cuarentena de 42 días del virus, que finalizará el 22 de junio, confirmó un portavoz del Centro Médico de la Universidad de Nebraska.

Los viajes de regreso a casa de los pasajeros fueron coordinados por la Administración de Preparación y Respuesta Estratégicas, así como por los departamentos de salud locales y estatales.

El Hondius frente al puerto de Praia, Cabo Verde, el 5 de mayo. AFP a través del archivo Getty Images

“Los individuos no viajaron comercialmente y se implementaron medidas de biocontención apropiadas durante su transporte”, dijo el centro médico en un comunicado.

Ocho pasajeros, incluido Perryman, permanecen en Nebraska. El único otro pasajero que aún se encuentra en Nebraska y que ha hablado públicamente sobre la terrible experiencia es Jake Rosmarin, quien publicó sobre su tiempo en cuarentena en Instagram.

Generalmente, el virus se transmite de roedores a personas. La cepa Andes es la única que se sabe que se transmite de persona a persona.

La Organización Mundial de la Salud confirmó 13 casos del virus de los Andes asociados con el crucero y tres personas han muerto. Ninguno de los estadounidenses ha desarrollado síntomas.

Esa tasa de mortalidad (23%) es una de las razones por las que los funcionarios de salud se han centrado especialmente en mantener contenida cualquier posibilidad de propagación viral. Y el período de incubación es excepcionalmente largo. Los síntomas del hantavirus pueden tardar hasta seis semanas en aparecer.

Perryman dijo que todo lo que quiere hacer es entrar a su jardín y tomar fotografías de pájaros e insectos.

“Quiero volver a casa”, dijo, “y quedarme en mi casa y no tener contacto con nadie”.