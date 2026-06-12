Wayland finalmente toca la campana al capturar el campeonato de voleibol masculino de la División 2, el primero – The Boston Globe

“Es increíble”, dijo Bell después de la victoria 25-15, 25-21, 12-25, 25-13 en Worcester North High. “Es lo que he estado persiguiendo durante los últimos cuatro años de mi carrera. Tener la muerte final también es surrealista. La mejor sensación que he tenido en una cancha de voleibol”.

La muerte número 1,485 de su carrera, más que cualquier otra en la historia del voleibol masculino de Massachusetts, fue el destino gracias a la mano extendida del senior desde la última fila, completando una racha de 18-4 para terminar después de que el número 2 exterior del equipo cayera por una lesión. Wayland (23-2), primer favorito, es campeón estatal por primera vez en su cuarta aparición en la final.

WORCESTER – Todos sabían hacia dónde se dirigía el último baile, y Finn Bell no se lo negaría.

Hace dos años, los Warriors se enfrentaron a Westfield en la final y fueron barridos. El bateador estrella de esos Bombers de 2024, Miles Shepard, elogió a Bell y dijo que sería incluso mejor que él cuando estuviera en su último año.

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Con 17 remates (seis desde la última fila), dos bloqueos y un as, Bell terminó su carrera con 1.783 puntos y ese título esquivo.

“Una vez que llegamos a los peloteos más profundos, ahí es donde Finn realmente brilla, y es capaz de obtener un poco más del elemento sorpresa, obviamente no demasiado, porque el oponente sabe hacia dónde probablemente irá la pelota, pero… . . Es muy astuto, inteligente, mucho mejor que nadie en la cancha”, dijo Zach O’Donnell, junior de Wayland.

Finn Bell de Wayland casi llega a las vigas mientras intenta matar durante el segundo set de una victoria de campeonato por 3-1 sobre Westfield. Ken McGagh para el Boston Globe

O’Donnell (37 asistencias) le dio al estudiante de último año Dylan Engelhardt (cinco remates, tres ases, bloqueo) y al estudiante de segundo año Alex Pearlman (11 remates, dos ases), pero cuando Pearlman logró el remate que le dio a Wayland una ventaja de 5-1 en el cuarto set, cayó con una lesión en el tobillo. Siguió una racha de 8-2 para el No. 2 Westfield (22-5) antes de que los Warriors retomaran el control con una racha de 11-2.

“Está organizando los mejores juegos que he visto”, dijo el entrenador Phil George sobre O’Donnell. â€”Él está al mando de nuestro equipo con inteligencia. . . Hablamos de nuestros colocadores y nos comunicamos carismáticamente. Veo en sus ojos la forma en que responden. Es con emoción”.

¿En cuanto a ese último flotador a Bell?

“Nunca nadie ha estado más preparado”, dijo George.

El líbero de Wayland, Mason Lee, es levantado por sus compañeros de equipo después de que los Warriors vencieron a Westfield en cuatro sets. Ken McGagh para el Boston Globe

Finn Bell culminó su carrera con el esquivo campeonato estatal. Ken McGagh para el Boston Globe

Wayland celebra haber conseguido el último punto del partido. Ken McGagh para el Boston Globe

Max Walsh (izquierda) de Wayland y Finn Bell bloquean dos veces un golpe de Westfield. Ken McGagh para el Boston Globe

Finn Bell de Wayland terminó con 17 remates, el máximo del partido. Ken McGagh para el Boston Globe

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