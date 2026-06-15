Los preparativos del desfile de los New York Knicks están en marcha antes de la celebración del jueves

NUEVA YORK (WABC) — Los funcionarios de la ciudad de Nueva York están intensificando los preparativos para el histórico desfile del jueves que celebrará la victoria de los Knicks en el Campeonato de la NBA.

El alcalde Zohran Mamdani dijo que las agencias de la ciudad ya han estado trabajando entre bastidores para prepararse para lo que se espera sea una de las celebraciones más grandes en la historia reciente de la ciudad.

Dijo que eligieron el día “en consulta con la organización de los Knicks” para garantizar que “los jugadores y sus familias estén aquí, sé que hay algunos que podrían haber querido un cambio más rápido, queríamos asegurarnos de que todos pudieran traer a todos los que significaban algo para ellos”.

Mamdani anima a los fans a venir lo antes posible.

El alcalde también mostró carteles temporales que se colocarán durante el desfile de los Knicks del jueves y dijo que el evento “bien podría ser el desfile más grande en la historia de la ciudad de Nueva York”.

“Parte de la razón por la que organizamos este desfile el jueves es para garantizar que los jugadores tengan tiempo suficiente para traer a sus familias, porque han trabajado toda su vida para esto”, dijo Mamdani. “Habrá actuaciones, habrá neoyorquinos, estará el equipo y habrá historia”.

El desfile está programado para el jueves a las 10 am. La celebración comenzará cerca de Battery Park y viajará hacia el norte a lo largo de Broadway a través del Cañón de los Héroes antes de terminar en el Ayuntamiento.

Después del desfile, Mamdani será el anfitrión de una celebración del campeonato y una ceremonia de la Llave de la Ciudad en City Hall Plaza.

Se espera que el evento atraiga a cientos de miles de fanáticos, lo que hace que la seguridad y el manejo de multitudes sean un foco importante para los funcionarios de la ciudad en los días previos a la celebración.

“Sé que habrá algunos que no podrán estar allí, incluidos los estudiantes que toman sus Regentes”, dijo Mamdani.

Dijo que no puede cancelar exámenes ni dar excusas a los estudiantes para faltarlos.

“Les recomiendo que tomen los Regentes, a diferencia de mi orden ejecutiva para la hora de dormir, esto es algo que no puedo derogar”, dijo Mamdani.

Mamdani dijo que espera que no haya violencia en el desfile.

“Tengo esperanzas tanto en la planificación como en la preparación que hemos puesto en marcha para el jueves, la naturaleza de un desfile a las 10 am de la mañana es ligeramente diferente a la naturaleza de una celebración improvisada a la medianoche de un sábado”, dijo Mamdani.

Los fanáticos han estado celebrando desde la victoria del sábado por la noche que aseguró el campeonato, con miles de personas reuniéndose en fiestas para ver y llenando las calles de la ciudad después de que los Knicks capturaron su primer título desde 1973.

La ciudad también ha anunciado planes para iluminar el Ayuntamiento y varios edificios municipales en azul y naranja antes de la celebración.

El evento del jueves marcará el primer desfile de teletipos en la historia de la franquicia de los Knicks.

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