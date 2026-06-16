Ibrahim Maza: el “niño multicultural” argelino de Berlín

“Soy un niño multicultural con tres nacionalidades diferentes: Alemania, Argelia y Vietnam”, dijo Ibrahim Maza a principios de este año. Para entonces, Julian Nagelsmann (junto con 80 millones de entrenadores de salón en toda Alemania) se había dado cuenta de que un jugador como Maza podría ser un activo útil para la selección nacional masculina de fútbol.

Sin embargo, para entonces ya era demasiado tarde. Maza ya estaba vinculado a Argelia, el país que su padre abandonó cuando era joven para hacer una nueva vida en Alemania.

Raíces en Argelia, Vietnam y Berlín

El padre de Maza, Sofiane, oriundo de Argel, conoció a su esposa vietnamita en Alemania. Su hijo, Ibrahim, nació en Berlín en 2005.

Su padre introdujo a Ibrahim en su tierra natal a través de historias y visitas periódicas a su país.

“Fui allí a menudo con mi padre”, dijo Ibrahim Maza al canal de vídeos interno del Bayer Leverkusen. Televisión del Werkself.

“Básicamente pasamos todos los veranos de vacaciones allí y visitando a la familia”.

De Reinickendorf a la Champions League

Sin embargo, Maza, conocido por todos simplemente como “Ibo”, aprendió fútbol en su ciudad natal de Berlín. De niño se unió al Reinickendorfer Füchse, un club conocido por su programa de desarrollo juvenil. Varios futuros profesionales aprendieron el juego allí, incluidos Kevin-Prince Boateng y Thomas Hässler, miembro del equipo alemán que ganó la Copa del Mundo de 1990.

El ex entrenador del Leverkusen, Kasper Hjulmand, le dio a Ibrahim Maza su primera experiencia en la Liga de Campeones. Imagen: Jens Niering/Picture Alliance

A los 12 años, Maza se mudó al Hertha Berlín, donde se convirtió en profesional en 2023. Después de dos temporadas en la Bundesliga 2, en el verano de 2025 se unió al Bayer Leverkusen, donde tuvo la oportunidad de jugar la Liga de Campeones.

A estas alturas ya era internacional argelino. Aunque había representado a Alemania en las categorías inferiores, optó por representar a la patria de su padre en las categorías superiores, en su país de nacimiento.

“Amo a los tres países y al final tomé mi decisión por varias razones, que permanecerán en privado”, dijo.

Las mayores fortalezas de Maza incluyen su regate, ritmo, visión y ética de trabajo. Como pocos otros jugadores, Maza posee la capacidad de pasar rápidamente a uno o más para impulsar rápidamente la jugada tan pronto como recibe el balón.

“Es un jugador de primer nivel”, afirmó el ex entrenador del Leverkusen, Kasper Hjulmand.

“Pero la verdad es que es un gran ser humano. Puedes trabajar duro con él, porque cuando lo haces, dice: ‘Gracias’ y trabaja increíblemente duro. Todos los días. Aprende muy rápido. Es simplemente un excelente jugador con un gran futuro por delante”.

En su primera temporada en la Bundesliga, Maza fue uno de los jugadores más destacados en Leverkusen, estableciéndose como titular habitual, algo que nadie esperaba de un joven de 19 años. En 28 partidos de la Bundesliga, marcó tres goles y dio seis asistencias. Disputó cuatro partidos en la Copa de Alemania, marcó dos goles y 12 en la Liga de Campeones, donde se quedó sin goles.

Papel protagonista en la Copa Africana de Naciones

Sin embargo, lo más destacado de la pasada temporada para Maza fue su participación en la Copa Africana de Naciones con Argelia.

“Fue una auténtica locura. Cuando llegamos al estadio dos horas antes del inicio, ya estaba lleno de aficionados. Había mucho ruido. Fue la primera vez que se me puso la piel de gallina”, recordó más tarde.

Ibrahim Maza realizó una destacada Copa Africana de Naciones 2026 Imagen: Thor Wegner/DeFodi Images/IMAGO

A pesar de ser uno de los jugadores más jóvenes del plantel, Maza también fue uno de los jugadores más destacados de los “Fennecs”, que fueron eliminados por Nigeria en cuartos de final.

“Llegué al torneo con la mentalidad de ganarlo”, dijo.

“Así que ser eliminado de esa manera fue simplemente amargo y, naturalmente, algunas emociones pasan por tu mente en ese momento. Estaba un poco enojado y triste después del partido. Pero eso es parte del juego. Puedes aprender de ello, incluso de los errores, para seguir desarrollándote para que, con suerte, podamos hacerlo mejor la próxima vez”.

Esa “próxima vez” es ahora el Mundial. En el Grupo J, Argelia se enfrentará a los actuales campeones del mundo, Argentina, Austria y a los recién llegados a la Copa del Mundo, Jordania. El equipo norteafricano aspira a llegar a la fase eliminatoria.

Maza se ha fijado al menos otro objetivo. “Lo loco es que jugamos contra Argentina, contra Lionel Messi, a quien crecí viendo”, dijo en una entrevista con la DFL (Liga Alemana de Fútbol).

“Voy a intentar conseguir su camiseta. Tal vez él realmente vea esto. Entonces: ¡Por favor, dame tu camiseta!” Maza dijo mientras miraba a la cámara.

Este artículo fue adaptado del alemán.