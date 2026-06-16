La cantante de ‘Total Eclipse of the Heart’ Bonnie Tyler sale del coma pero sigue en cuidados intensivos tras un paro cardíaco

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La cantante de “Total Eclipse of the Heart”, Bonnie Tyler, se despertó de su coma un mes después de sufrir un paro cardíaco, pero aún permanece “muy mal”.

El 15 de junio, el equipo de Tyler anunció en su sitio web oficial que ya no se encuentra en coma inducido médicamente, pero que permanece en el hospital de Portugal.

“Bonnie ya no está en coma, pero sigue muy mal y en cuidados intensivos en un hospital de Portugal. Aunque su estado está mejorando, es un proceso lento. Sus médicos siguen confiando en que se recuperará bien, pero llevará tiempo”, dice el comunicado.

Su equipo anunció que todos los próximos shows serán cancelados y, con suerte, los shows programados para el otoño aún se llevarán a cabo.

LA CANTANTE LEGENDARIA BONNIE TYLER LLEVADA DE CORRIENTE AL HOSPITAL PARA UNA CIRUGÍA INTESTINAL DE EMERGENCIA

El comunicado compartió que están agradecidos por los buenos deseos que le enviaron a Tyler, pero la familia todavía pide privacidad durante este tiempo. “La familia de Bonnie continúa pidiendo privacidad y promete que publicaremos más actualizaciones tan pronto como haya novedades importantes que compartir”, concluye el comunicado.

“Bonnie ya no está en coma, pero sigue muy mal y en cuidados intensivos en un hospital de Portugal”. — El equipo de Bonnie Tyler.

En mayo, el sitio web de Tyler anunció que la llevaron de urgencia a un hospital en Portugal para una cirugía de emergencia. Más tarde se compartió que la indujeron a entrar en coma.

Tyler, nacida como Gaynor Hopkins, irrumpió en la industria musical en 1976 con el lanzamiento de su exitosa canción “Lost In France”, y luego se convirtió en una superestrella mundial con éxitos como “Total Eclipse of the Heart” y “Holding Out for a Hero”.

Siguió siendo popular en Europa durante la década de 1990 y luego compitió en el Festival de la Canción de Eurovisión en 2013, representando al Reino Unido con la canción “Believe In Me”. Continuó actuando durante la década de 2020 y está en el Jubilee Tour, celebrando los 50 años desde su inicio en la industria de la música.

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“Las giras me mantienen viva. Me considero una chica de clase trabajadora y nunca he dejado de trabajar”, dijo. Los tiempos en enero de 2025. “Trasladar a mis padres de la casa municipal donde me crié a una cabaña en Mumbles es de lo que estoy más orgulloso, pero se siente como un logro que el público todavía me quiera a mi edad. Tengo bastante energía”.

Aunque sus canciones más icónicas fueron lanzadas en la década de 1980, siguen siendo relevantes hoy en día, y “Total Eclipse of the Heart” se convierte en el himno no oficial cuando hay un eclipse solar o lunar.

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“Todavía me emociono cuando escucho la canción en la radio”, dijo a “Good Morning America” ​​en abril de 2024. “Cada vez que llega el eclipse, todos en todo el mundo ponen ‘Total Eclipse of the Heart’ y nunca me canso de cantar él.”

Tyler está casado con Robert Sullivan, ex competidor olímpico de judo y promotor inmobiliario, lo ha sido desde julio de 1973. La pareja no tiene hijos juntos y divide su tiempo entre sus hogares en Gales y Portugal.

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Lori Bashian de Fox News Digital contribuyó a este informe.