¿Es un mercado de inquilinos? Depende de donde vivas

alternar título Stephan Bisaha/NPR

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En Nashville, Tennessee, los propietarios acuden a usted.

Al menos, así lo parecía por los mensajes de texto que aparecieron en el teléfono de Mason Comans hace unos meses cuando estaba buscando apartamento. Un administrador de la propiedad escribió que estaban ofreciendo un mes de alquiler gratuito. Otro ofreció dos.

“Incluso vi que en algunos lugares ofrecían tres meses, tres meses y medio gratis”, dijo Comans.

Así es como se ve el mercado de inquilinos, dijo Kara Ng, economista senior de Zillow: “Inquilinos, este es su año”.

El precio típico de venta de alquiler a nivel nacional está aumentando ahora más lentamente que los salarios y la inflación: 1,9% interanual en abril, según Zillow. En cambio, el último informe de inflación, de mayo, mostró que los precios al consumidor en general aumentaron un 4,2% en comparación con el año anterior.

Las cifras de Realtor.com dicen que el alquiler realmente ha desaparecido abajo 1,5% año tras año. Y Ng agregó que un récord del 39,8% de los alquileres en Zillow ofrecieron incentivos de mudanza en abril, desde exención de tarifas hasta un mes o más de alquiler gratuito.

Unos pocos miles de dólares adicionales provenientes de concesiones para mudanzas son un colchón considerable para las familias estadounidenses que se ven presionadas por otros gastos, como facturas de electricidad y gasolina. “El alquiler es el lugar que te da ese respiro”, dijo Ng.

Pero como ocurre con todo lo relacionado con el sector inmobiliario, hay una gran advertencia cuando se trata de precios de alquiler: la ubicación. Qué tan buenos inquilinos tienen depende de dónde viven.

Un boom en la construcción de apartamentos

La razón por la que los aumentos de los alquileres han ido a la zaga de la inflación se reduce a Economía 101: oferta y demanda. En concreto, la oferta de apartamentos se ha visto impulsada por el boom de la construcción. En 2024, Estados Unidos construyó unas 600.000 unidades de apartamentos, la mayor cantidad en 38 años.

Toda esa oferta adicional ha superado la demanda. La tasa de disponibilidad de alquileres era del 7,3% a principios de año, la más alta en una docena de años.

Pero esa oferta de viviendas nuevas no se distribuye uniformemente en todo el país. Las ciudades del Sun Belt, en particular, se contagiaron del virus de la construcción. Es por eso que es más probable que muchos administradores de apartamentos en ciudades como Nashville, Phoenix y Austin, Texas, ofrezcan ventajas a los nuevos inquilinos.

“Hay muchos edificios de apartamentos que llegan al mercado al mismo tiempo”, dijo Ng. “Y los administradores de propiedades están tratando de llenarlo, y lo están haciendo con regalos”.

Pero pregúntele a un nativo de Chicago si allí hay un mercado de inquilinos y obtendrá una respuesta simple. “Diablos, no”, dijo Chloe Troub. “Me parece realmente insultante, teniendo en cuenta el coste, el coste total, de poner un techo sobre tu cabeza en este momento”.

Los alquileres son problemáticos en Windy City, que ha experimentado algunos de los mayores aumentos de alquiler en el país, con un aumento interanual del 5,4% en abril, según Zillow. Esto también se puede explicar por la oferta y la demanda: demasiados inquilinos buscan pisos insuficientes.

Troub y su novio alquilan actualmente un apartamento de una habitación, que, según ella, es una ganga por 1.600 dólares. Pero en una búsqueda reciente para ver si podía encontrar un espacio más grande, la mejor oferta fue un subarrendamiento por 2.000 dólares, y un aumento de ese tamaño consumiría el último aumento de sueldo de su novio.

Cuando le dijo al hombre que subarrendaba el lugar que el precio era demasiado para ella, él dijo que no estaba preocupado: tenía otras 12 visitas detrás de ella.”Es una carrera de ratas”, le dijo.

La letra pequeña del mercado de inquilinos

Y hay un par de advertencias más que los inquilinos deben considerar. En primer lugar, los incentivos por mudarse no duran para siempre. “Tan pronto como te atrapan, sigues recibiendo aumentos de alquiler todos los años”, dijo Michelle Becker, corredora de Adaro Realty en Nashville.

Comans, el buscador de apartamentos en Nashville, ha estado dispuesto a seguir mudándose para conseguir nuevos acuerdos: esta es su cuarta mudanza en cinco años. Su apartamento recién construido de un dormitorio tenía acceso a una piscina, un mercado privado y dos meses y medio de alquiler gratuito.

Pero si quiere más alquiler gratuito el próximo año, dijo, “entonces tendría que mudarme para lograrlo”.

Y en segundo lugar, el alquiler sigue siendo más caro que antes. El alquiler medio se ha disparado un 36,9% desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, según Zillow.

Incluso Comans está pagando más que antes: 1.800 dólares al mes. “Es mucho dinero”, dijo. “No es nada barato”.