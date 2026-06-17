Pakistán aumenta el gasto en defensa en medio de conflictos regionales

La semana pasada, el gobierno paquistaní presentó un proyecto de presupuesto a los legisladores que aumenta el gasto de defensa en un 18% a 3 billones de rupias (10.800 millones de dólares/9.300 millones de euros).

El ministro de Finanzas de Pakistán, Muhammad Aurangzeb, dijo que el aumento tenía como objetivo hacer al país “invencible debido a la incertidumbre en la región”. Los analistas dicen que las consideraciones clave son la evolución de las tecnologías militares y las amenazas emergentes.

“Los conflictos futuros ya no se limitarán a dos adversarios”, dijo la analista de defensa Maria Sultan, radicada en Islamabad. “Serán moldeados por armas y tecnología provenientes de múltiples países, combatidos en dominios terrestres, aéreos, cibernéticos y electrónicos simultáneamente”.

Un entorno de seguridad cambiante

Sultan dijo a DW que las guerras en Ucrania y Medio Oriente, así como el conflicto entre India y Pakistán del año pasado, que llevó a los vecinos con armas nucleares al borde de una guerra total, han cambiado la forma de pensar de los planificadores militares.

En mayo de 2025, Nueva Delhi lanzó la Operación Sindoor en represalia por un mortal tiroteo masivo en Pahalgam, una popular ciudad turística en la Cachemira administrada por India, en el que murieron al menos 26 turistas, en su mayoría hindúes.

India dijo que el grupo Lashkar-e-Taiba, con sede en Pakistán y considerado una organización terrorista por la ONU, había llevado a cabo el ataque. Nueva Delhi también acusó a Islamabad de respaldar al grupo, y el gobierno paquistaní negó la acusación.

India y Pakistán reclaman Cachemira en su totalidad, pero cada país sólo controla una sección del territorio, lo que convierte a la región de mayoría musulmana en un punto álgido de la rivalidad geopolítica más amplia entre India y Pakistán.

Los enfrentamientos que siguieron al ataque de Pahalgam generaron preocupaciones sobre la estabilidad estratégica en el sur de Asia y provocaron un debate sobre los límites de la disuasión nuclear entre potencias nucleares rivales.

“El conflicto demostró que las armas atómicas no necesariamente previenen un conflicto convencional por debajo del umbral nuclear”, dijo Qamar Cheema, director ejecutivo del Instituto Sanober, un grupo de expertos con sede en Islamabad.

Riesgos de guerra en múltiples frentes

Según Cheema, los planificadores militares de Pakistán están lidiando con un entorno de seguridad moldeado por la continua modernización militar de la India y el creciente papel de los drones, las capacidades cibernéticas y las armas guiadas con precisión en la guerra moderna.

India y Pakistán podrían estar dispuestos a dialogar un año después del enfrentamiento Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

El desafío no se limita a la frontera oriental de Pakistán con la India.

Islamabad también está envuelta en un conflicto con el vecino Afganistán, particularmente en sus provincias occidentales de Khyber Pakhtunkhwa y Baluchistán.

En febrero, Islamabad declaró que estaba en “guerra abierta” con Kabul, tras un aumento de los ataques militantes contra civiles y fuerzas de seguridad dentro de Pakistán.

Pakistán ha acusado repetidamente a Kabul de no impedir que grupos militantes lancen ataques contra Pakistán desde territorio afgano. Kabul ha rechazado esas afirmaciones.

El presupuesto de defensa de Pakistán eclipsado por la India

El aumento del gasto también se produce mientras Islamabad continúa navegando por las condiciones de un programa de 7 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) que ayudó al país a evitar el incumplimiento y restaurar la estabilidad macroeconómica después de la crisis económica de Pakistán de 2022-23.

El gobierno pretende transformar la economía paquistaní de estabilización a crecimiento a través de reformas tributarias, racionalización arancelaria y medidas destinadas a impulsar las exportaciones y la inversión. El FMI celebró consultas previas al presupuesto con las autoridades paquistaníes, con el marco fiscal del país y los supuestos de ingresos en el centro de las conversaciones relacionadas con el programa.

La economía de Pakistán creció a alrededor de 452 mil millones de dólares en el año fiscal que finalizó en junio. Si bien la India tiene una población mucho mayor, aproximadamente 5,7 veces más que Pakistán, estos datos indican que su PIB es más de nueve veces mayor que el de Pakistán: alrededor de 4,15 billones de dólares.

Existe una disparidad similar entre los presupuestos de defensa de los dos rivales nucleares. El gasto anual en defensa de la India se estima en unos 86.000 millones de dólares, casi ocho veces el de Pakistán.

El portavoz militar paquistaní, Ahmed Sharif Chaudhry, reconoció la brecha.

“No podemos darnos el lujo de tener dinero ilimitado a nuestra disposición”, dijo a Bloomberg a finales del año pasado, señalando que Pakistán mantiene un presupuesto militar que es “una fracción” del de su vecino.

Escalada del conflicto entre Pakistán y Afganistán Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

Khurram Husain, columnista y comentarista económico, señaló que Pakistán históricamente ha priorizado el gasto en defensa, incluso durante períodos de tensión económica.

“Es un delicado acto de equilibrio para el gobierno bajo el actual programa del FMI, pero el FMI también entiende las realidades del terreno, y creo que saben que el gasto en defensa no es negociable, por lo que impulsan más reformas en otros sectores”, dijo Husain.

La tensión fiscal coincide con las prioridades de seguridad

Algunos economistas y observadores políticos sostienen que las prioridades de desarrollo podrían eventualmente verse bajo presión si se espera que las provincias absorban una mayor proporción de la carga fiscal.

“Pakistán siempre ha encontrado formas de financiar lo que considera requisitos de seguridad esenciales”, dijo Farrukh Saleem, un economista político radicado en Islamabad.

“La pregunta más difícil es si el consenso político necesario para sostener esas opciones permanece intacto cuando las provincias comiencen a sentir las compensaciones más directamente”.

Se espera que los legisladores paquistaníes voten sobre el aumento del gasto en defensa a finales de este mes, y el gobierno espera asegurar su respaldo antes de que comience el próximo año fiscal el 1 de julio.

Editado por: Keith Walker