Trump y Pezeshkian firman un acuerdo para poner fin a la guerra con Irán y reabrir Ormuz

18/06/2026 18 de junio de 2026

El acuerdo interino entre Estados Unidos e Irán desencadenará un período de 60 días durante el cual se abordará el tema más divisivo entre los dos países: el programa nuclear de Teherán.

Impedir que Irán consiga una bomba nuclear fue una razón clave por la que el presidente Donald Trump dijo que lanzó la guerra con Israel en febrero, pero el acuerdo tentativo deja poco margen para negociar el punto conflictivo de larga data.

El anterior pacto nuclear entre Irán y las potencias mundiales, del que Trump sacó a Estados Unidos en su primer mandato, tardó muchos meses en negociarse.

Según los términos del acuerdo inicial, Irán tomaría medidas inmediatas para reabrir el Estrecho de Ormuz a los envíos mundiales de petróleo y se le permitiría vender su petróleo sin restricciones, dijo un funcionario estadounidense.

Irán también recibirá al menos 300 mil millones de dólares para la reconstrucción y Estados Unidos trabajaría para poner fin a todas las sanciones estadounidenses y de la ONU impuestas a Teherán. Es decir, si se alcanza un acuerdo final sobre el programa nuclear de Irán después del período de conversaciones de 60 días.

El acuerdo inicial decía que las partes acordaron resolver “la disposición” del uranio altamente enriquecido de Irán durante ese período.

El acuerdo inicial entre Estados Unidos e Irán “no debe sobreestimarse” Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

Críticos de derecha e izquierda cuestionan el acuerdo con Irán

Aún así, existe un profundo escepticismo entre los legisladores republicanos y demócratas de que el acuerdo sea realista, viable o tenga algún efecto en las conversaciones nucleares posteriores.

Nikki Haley, ex gobernadora de Carolina del Sur y ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU, escribió que los iraníes utilizarán cualquier fondo recibido “para promover sus ambiciones nucleares y contra representantes terroristas contra nosotros”.

“Es un gran error pagar para reconstruir la amenaza que acabamos de destruir”, añadió.