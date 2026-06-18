Ejército demuestra capacidades de seguridad con sistemas marítimos autónomos en Salaknib 26

CASIGURAN, Filipinas – Soldados asignados a la 25ª División de Infantería se asociaron con fuerzas del Ejército de Filipinas y representantes de la industria durante Salaknib 2026 para demostrar cómo los sistemas marítimos autónomos pueden mejorar la seguridad y proteger las operaciones de transporte críticas en entornos disputados.

La operación de pantalla marítima, realizada en las aguas del Sonido de Casiguran, mostró la capacidad de las fuerzas estadounidenses y filipinas para integrar la tecnología emergente en operaciones combinadas mientras fortalecen la interoperabilidad entre los aliados de larga data.

En el centro de la misión estaban las embarcaciones de superficie no tripuladas, operadas por soldados del Batallón de Inteligencia y Guerra Electrónica 125, División de Artillería de la 25ª División de Infantería. Los soldados desplegaron un enjambre de botes autónomos para establecer una pantalla de seguridad a lo largo de la vía fluvial mientras una Embarcación de Apoyo Logístico del Ejército de EE. UU. se acercaba al Puerto de Casiguran.

La misión apoyó el movimiento de vehículos y personal del Ejército de Filipinas, incluidos transportadores blindados de personal, desde el Puerto de Tobaco hasta el Puerto de Casiguran, a más de 260 millas, utilizando una Embarcación de Apoyo Logístico del Ejército de EE. UU. A medida que la embarcación transitaba por el Sonido de Casiguran, los botes autónomos se dispersaron en un amplio perímetro, monitoreando continuamente el entorno marítimo y transmitiendo información al personal en tierra.

La operación demostró cómo los sistemas autónomos pueden extender la conciencia situacional más allá de lo posible a través de los medios tradicionales, proporcionando a los comandantes una comprensión más clara de la actividad en todo el área de operaciones.

“Creo que es genial integrar esta tecnología emergente en estos ejercicios; genera confianza en los soldados estadounidenses y aliados; también nos permite mostrar y validar nuestra interoperabilidad de sistemas entre nodos de control y comando de última generación en todas las naciones aliadas”, dijo Ben Outlaw, un representante de la industria que apoya la operación. “Estos botes proporcionan conciencia situacional a los comandantes con su capacidad de localizar, fijar, apuntar, matar y confirmar. Con la información que proporciona el USV, el proceso de toma de decisiones del comandante se ha comprimido de horas a segundos.”

La misión de pantalla marítima resaltó el creciente papel que las tecnologías autónomas pueden desempeñar en futuras operaciones militares. En lugar de depender únicamente de plataformas tripuladas, los comandantes pueden utilizar múltiples embarcaciones autónomas operando simultáneamente para mantener una conciencia persistente en vastas áreas marítimas.

Durante la operación, los USVs navegaban de forma autónoma mientras utilizaban sensores a bordo para detectar y reportar posibles amenazas o anomalías dentro del área de operación. La información recopilada por las embarcaciones se transmitía en tiempo casi real, una capacidad que permitirá a los comandantes mantener una conciencia continua del dominio marítimo y tomar decisiones informadas.

Para los soldados que operan los sistemas, el ejercicio les proporcionó una experiencia valiosa al integrar tecnología avanzada en un entorno multinacional.

“Realmente disfruté trabajar con los USVs durante Salaknib 2026”, dijo el Soldado Caleb Hannah, del Batallón de Inteligencia y Guerra Electrónica 125, 25ª División de Infantería. “Desplegamos los botes autónomos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento para brindar seguridad a las embarcaciones de desembarco hoy. Escoltaron al LSV hasta el puerto desde unas seis millas, permitiendo que los vehículos filipinos se desplazaran hacia el muelle.”

Salaknib 2026 brinda a las fuerzas estadounidenses y filipinas oportunidades de entrenar en asociación en múltiples dominios, mejorando la preparación y fortaleciendo la alianza entre las dos naciones. La misión de pantalla marítima sirvió como un ejemplo de cómo las tecnologías emergentes pueden integrarse en operaciones combinadas para mejorar la seguridad, aumentar la flexibilidad operativa y ampliar las opciones de los comandantes durante futuras contingencias.