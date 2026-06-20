Para el partido de la Copa Mundial Argentina vs. Austria, encuentre estos alimentos en D-FW

Ya sea para celebrar después del partido o prepararse antes, hemos reunido algunos lugares de comida argentina y austriaca para que los fanáticos disfruten en Dallas-Fort Worth.

Si le preguntas a un local sobre la comida argentina, probablemente oirás hablar de Argentina Bakery, de más de 20 años de antigüedad, en Irving. Ofrece empanadas, repostería, tartas, café y más. Próximamente habrá una nueva ubicación cerca de la tienda actual, con televisores para ver los juegos. Si estás en la ciudad el tiempo suficiente, puedes ver su esperado estreno en el partido de Argentina contra Jordania el sábado 27 de junio.

Para los amantes de las empanadas, Empa Mundo, también en Irving, ofrece una variedad de sabores, desde cheesesteak ($4,89) hasta la edición limitada de chorizo ​​argentino ($4,89) y pechuga ($4,89). Además, Del Campo Empanadas en Fort Worth y Flower Mound ofrecen empanadas y pasteles artesanales.

Argentina 163 en Euless elabora una variedad de platos, que incluyen milanesa y pizza. Y si busca algo de espíritu fuera del estadio, únase a sus manifestaciones gratuitas de fanáticos dos días antes de cada partido argentino en el norte de Texas.

Como el helado es imprescindible en el verano (o en todas las estaciones para algunos), Gelato La Boca en Dallas ofrece helado argentino y un servicio de entrega para quienes se quedan en casa después del partido.

Uno de los platos básicos de la comida austriaca en el norte de Texas puede ser el Jörg’s Café Vienna, que abrió sus puertas en Plano en 2002. La tienda familiar está decorada con ladrillos, manteles a cuadros y botellas de cerveza. Los aficionados y visitantes pueden encontrar clásicos como escalopes, salchichas, tarta Sacher y strudel de manzana.

Otro elemento básico de la cocina centroeuropea es Bavarian Grill en Plano, que este año cumple 33 años. Ofrece algunos de los escalopes más grandes de Texas, según su sitio web. Un artículo emblemático es el escalope de cerdo al estilo vienés, Schnitzel “Wiener Art”. El fundador del restaurante, Juergen Mahneke, fallecido a principios de este mes, era adorado por una comunidad de clientes leales.

Para aquellos que quieran cocinar sus propias comidas, Kuby’s Sausage House, de 65 años de antigüedad, en Dallas, vende productos importados, salchichas de recetas familiares, quesos gourmet y más en su mercado europeo. Kuby’s también tiene una tienda de delicatessen en el mercado y un restaurante que sirve desayunos y almuerzos.

Incluso tienen servicios de procesamiento de animales salvajes (aunque la mayoría de los fanáticos no irán a cazar durante la Copa del Mundo).

Mientras esté allí, pruebe un trozo de pastel de chocolate alemán, que en realidad es texano, según una receta. Las noticias de la mañana de Dallas publicado en 1957.

Si no puede asistir al Estadio de Dallas (Estadio AT&T), tome asiento en las fiestas para ver el partido del lunes y el partido del 27 de junio entre Austria y Argelia en Jörg’s Cafe Vienna.