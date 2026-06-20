Cartel completo de WWE Night Of Champions y finales de King Of The Ring

El cartel está listo para WWE Night of Champions en Riyadh, Arabia Saudita, el 27 de junio. Después de un episodio especialmente épico de SmackDown desde Kansas City, Missouri, el viernes, sabemos todas las peleas que sucederán en Riyadh. Vamos a hablar de lucha libre.

Datos clave de un vistazo

Evento: WWE Night of Champions 2026 (12ª edición)

WWE Night of Champions 2026 (12ª edición) Fecha: Sábado, 27 de junio de 2026

Sábado, 27 de junio de 2026 Ubicación: Kingdom Arena, Riyadh, Arabia Saudita

Kingdom Arena, Riyadh, Arabia Saudita Hora de inicio: 13:00 ET / 10:00 PT

13:00 ET / 10:00 PT Transmisión en EE.UU.: Servicio de streaming de ESPN

Servicio de streaming de ESPN Internacional: Netflix (en la mayoría de los mercados)

Netflix (en la mayoría de los mercados) Gancho principal: Finales de Rey y Reina del Ring más un triple amenaza por el Campeonato WWE Indiscutible

¿Cuál es la cartelera completa de WWE Night of Champions 2026?

Vimos una lucha Triple Threat por el campeonato de la WWE añadida en el primer segmento de SmackDown.

Eso hace un total de seis peleas abarcando ambas marcas, con las dos finales del torneo llevando las mayores apuestas a largo plazo. WWE armó la alineación casi en su totalidad a través del progreso del torneo y de ángulos televisivos en las últimas semanas.

¿Qué está en juego en las finales del Rey y la Reina del Ring?

Un viaje a SummerSlam en Minnesota y una oportunidad por el título está en juego para los ganadores. Jey Uso automáticamente seleccionará a Cody Rhodes, u a quien sea que tenga el título de la marca azul después de NOC. Oba Femi casi seguramente elegirá a Roman Reigns.

En el lado femenino, Liv Morgan ya es la campeona mundial femenina, así que irá por el Campeonato Femenino de la WWE de Rhea Ripley, si ella está sana. IYO probablemente buscará recuperar su título contra Liv si gana en NOC.

Ambas finales recompensan al ganador con una oportunidad por el título mundial en SummerSlam, lo que las convierte en las peleas más trascendentales de la cartelera. El rápido ascenso de Oba Femi en la plantilla principal lo ha posicionado como un potencial campeón mundial por primera vez, mientras que Jey Uso lleva un fuerte peso argumental de Bloodline a la final.

¿Qué campeonatos están en juego en Riyadh?

No es el antiguo NOC con cada título de la empresa en juego, pero hay una buena cantidad de oro en juego.

El Campeonato Indiscutible de la WWE es el evento principal después de que las acciones de Sami Zayn convirtieran el enfrentamiento de Cody Rhodes-GUNTHER en Italia en una triple amenaza para Riyadh. Trick Williams defiende el Campeonato de los Estados Unidos contra Ricky Saints, quien ganó la oportunidad al ganar un combate de contendientes número 1 en SmackDown. Tiffany Stratton también defiende el Campeonato Femenino de los Estados Unidos contra Jade Cargill, la primera vez que ese título se defiende en un evento en vivo premium.

¿Cómo puedes ver WWE Night of Champions 2026?

ESPN es la forma de ver en los Estados Unidos. De hecho, la promoción está empaquetando la primera hora con combates de alto nivel nuevamente para este evento en vivo premium.

A nivel internacional, el show se transmite en Netflix en la mayoría de los mercados, con SuperSport llevándolo en el África Subsahariana y Abema en Japón. Comienza a la 1 p.m. ET / 10 a.m. PT desde Kingdom Arena, una campana temprana en la que los fanáticos de América del Norte necesitarán planificar. Para obtener todos los detalles de fecha, hora y ubicación, el evento está programado para el sábado 27 de junio.