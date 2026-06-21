Los actos heroicos de Undav ayudan a Alemania a vencer a Costa de Marfil

El banquillo de Alemania se vació después de que Deniz Undav anotara el gol de la victoria en el minuto 94. Julian Nagelsmann rugió de alegría. Los aficionados alemanes detrás de la portería se lanzaron en todas direcciones, perdidos en la alegría del gol de la victoria en el tiempo de descuento. Por primera vez desde que ganaron la Copa del Mundo en 2014, Alemania se dirige a los octavos de final. Momentos como este hacen fácil creer que algo especial está pasando con este equipo.

Esta fue una victoria para el entrenador Julian Nagelsmann, quien acertó con sus suplentes. Pero más que eso, fue una victoria para el nuevo guardia. Las caras más nuevas de este equipo, que no se vieron afectadas por las cicatrices de los dos últimos torneos, llevaron al equipo a la victoria desde una posición perdedora.

Los jóvenes de este grupo dieron un paso al frente. Felix Nmecha continuó su buena forma y se perfila como el corazón de este equipo. Jamie Leweling marcó la diferencia desde el banquillo. Nadiem Amiri proporcionó el centro para preparar el empate. Y estaba Undav.

El delantero del Stuttgart, que apenas seis años después de jugar en tercera división disputa su primer Mundial, volvió a tomar las riendas del partido. En dos apariciones desde el banquillo en este torneo, Undav ha marcado tres goles y dos asistencias. Sólo Roger Milla, del Camerún, anotó más goles en 1990 (cuatro) como suplente. Ahora es la historia de este equipo de Alemania, y la presión sobre Nagelsmann para que sea titular aumentará.

“Es un delantero de pura cepa”, dijo Nagelsmann a la emisora ​​pública ZDF después del partido. “Marcó dos goles estupendos. Hoy todo el grupo consiguió la victoria”.

Dura derrota para los Elefantes

Costa de Marfil merecía más en este partido. El equipo de Emerse Fae tuvo más de un momento de control y su primer gol no llegó en contra del desarrollo del juego. El equipo naranja ganó más batallas en el centro del campo, lo que inquietó a Alemania, pero también fue inteligente a la hora de afrontarlo. Casi todos sus ataques llegaron por el lado izquierdo, donde la estrella en ascenso Yan Diomande superó continuamente al capitán alemán Joshua Kimmich.

Los Elefantes se metieron en la piel de Alemania y dificultaron que los pupilos de Nagelsmann ganaran impulso. Finalmente, una de las muchas arremetidas de Diomande terminó con Franck Kessie convirtiendo un centro al segundo palo.

Animado por decisiones arbitrales que incluyeron dos goles anulados para Alemania, Nagelsmann tuvo suerte de escapar de una amonestación por sus payasadas en el banquillo. Éste era exactamente el tipo de competencia que Alemania no quería.

Al cabo de una hora, parecía una historia de la Copa Mundial demasiado familiar para Alemania. Costa de Marfil estuvo más cerca de marcar el segundo. Alemania parecía dormida, a la deriva. Ante esta incertidumbre, los aficionados alemanes hicieron lo único que podían hacer: llamaron a Deniz Undav.

Deniz Undav lucha por un puesto titular en la selección de Alemania Imagen: Bahho Kara/Kirchner-Media/IMAGO

Se escribe un cuento de hadas

Nagelsmann respondió y aparecieron sus héroes. Ocho minutos más tarde, Amiri encontró a Undav y Alemania estaba empatada. Siguió un final increíble en el que ambos lados buscaron la victoria. Costa de Marfil, inexplicablemente, perdió una oportunidad gloriosa: Leon Goretzka salvó el día para Alemania. Entonces Nathaniel Brown y Amiri parecieron haber perdido el gol de la victoria de Alemania. Pero entonces llegó Undav, colándose en el espacio cerca del último defensor, dando un toque, girando y anotando como si fuera la cosa más simple del mundo.

“Deniz merece una mención especial hoy. La forma en que entró en el juego fue excepcional”, dijo Jonathan Tah.

“Deniz es letal de cara a la portería. No necesita muchas ocasiones”, dijo Amiri a Magenta.

La lesión de Nico Schlotterbeck enfrió el ánimo mientras el torneo del defensa del Borussia Dortmund se acerca a su fin.

Pero las lesiones o la debilidad defensiva o el pobre desempeño en la primera mitad no preocuparán a los fanáticos alemanes hoy. Sueñan con volver a ganarlo todo. Y gracias al histórico empate de Curazao contra Ecuador más tarde ese mismo día, el primer puesto del Grupo E también es oficialmente de Alemania.

Después de la victoria por 7-1 contra Curazao, las comparaciones con esa victoria en semifinales contra Brasil fueron inevitables, aunque un poco exageradas. El gol de último minuto de Undav tiene ecos del de Oliver Neuville en el Mundial de 2006 en Alemania. Por supuesto, este torneo no se celebra en Alemania, pero sería justo decir que las primeras líneas de un cuento de hadas de verano se están escribiendo en el Mundial de 2026.

Editado por: Sean Sinico